Пятница, 24 Апрель, 05:06

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
18°

62773 +4774
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций

, ИА "Амител"
И приравняли инопланетян к бесам
Фото: etcetera.media

Фото: etcetera.media

В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", – сказал священнослужитель.

Митрополит, аргументируя свою позицию, привел в пример изданную в 1975 году книгу богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего", в которой собраны свидетельства очевидцев инопланетных существ и НЛО. Автор эпоса сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов, которые "существуют в изобилии в житийной литературе".

"Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", – подчеркнул митрополит.

Также служитель РПЦ заявил, что Церковь верит в существование ангелов и демонов, но "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.04.2020 22:38
Alex1976

Интересно а кто нибудь в курсе что рпц придумали при Сталине.

18.04.2020 22:50
- гость -

Сотни миллиарды планет и нет жизни

18.04.2020 23:06
- гость -

Ой, зря это он так, значит скоро этих инопланетян нам придется увидеть и опять нехорошо у церковников получится...

19.04.2020 07:13
- гость -

Инопланетяне на РПЦ ваще плевали. Летали летают и будут летать!!!

19.04.2020 07:27
- гость -

Инопланетяне отказались признавать РПЦ, и тоже послали.

19.04.2020 08:17
- гость -

Ну хорошо, представим что нет инопланетян, но пускай РПЦ предоставит доказательства бога! Только не ихние бла-бла-бла, а конкретно покажет его в живую! Не получится.., в таком разе, РПЦ тоже можно отнести к бесам, т.к. я тоже исхожу из того что его не существует... Вообще, последнее время РПЦ очень сильно сует свое рыло куда не следует.

19.04.2020 08:18
- гость -

Задолбали этим РПЦ

19.04.2020 08:18
Мазафака

РПЦ - это русский бизнес, который не платит налогов?

19.04.2020 08:41
CALIBR

Также служитель РПЦ заявил, что Церковь верит в существование ангелов и демонов, но "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".
+++++++++++++++++
Это понятно ,ведь опыт - сын ошибок трудных применительно к инквизиции. Да и Земля завертелась вокруг Солнца в конце-концов и бог оказался не на небе,а в душе каждого раба божьего.
Panta rhei (лат)- Все течет все меняется

19.04.2020 09:00
- гость -

Я, человек не верующий и к верующим отношусь спокойно. У меня много знакомых которые верующие, но они никогда не лезут со своими нравоучениями. Не кажется ли, что РПЦ своими действиями разжигает ненависть к верующим? А мое мнение - разжигает и причем, делает это целенаправленно и нарушая библейские законы!

19.04.2020 09:03
- гость -

Конкурентов боятсья потому и не признают.

19.04.2020 09:11
almas

Не дальновидный поступок церкви, вместо того чтобы инопланетян обратить в истинную христианскую веру, их оттолкнули и куда им теперь податься, в ислам или к иудеям, что ли?

19.04.2020 09:20
CALIBR

Не дальновидный поступок церкви, вместо того чтобы инопланетян обратить в истинную христианскую веру, их оттолкнули и куда им теперь податься, в ислам или к иудеям, что ли?
++++++++++++
В секту православных атеистов.

19.04.2020 09:24
Мадам

Ха! А Иисус Христос кто тогда? Ведь ясно, что это был член экипажа инопланетного космического корабля... Задание было наблюдать и не вмешиваться в ход земной цивилизации. А он своими действиями стал вмешиваться. За что и поплатился. Но свои ребята помогли ему вернуться на корабль и вместе с ними улететь на свою планету... Вот вам и вознесение, и воскрешение глазами дикарей!

19.04.2020 09:27
- гость -

А вот главный астроном Римско-католической церкви Габриэль Фюнес заявил, что допускает возможность существования жизни на других планетах. Ученый муж уверен, что в космосе могут обитать иные разумные существа, сотворенные Богом.

19.04.2020 09:28
- гость -

Суслика в норке тоже не видно, а он там есть!!!

19.04.2020 09:31
almas

09:20 CALIBR @В секту православных атеистов@

Вот, вот, это сколько новых прихожан лишились, а с ним и поступлений денежных в иностранной космической валюте...недальновидно...

19.04.2020 10:20
месный

19.04.2020 08:17
- гость -

Пусть рпц лучше предоставит договор с богом представлять его интересы на земле!

19.04.2020 11:09
- гость -

10:20 месный "Пусть рпц лучше предоставит договор с богом представлять его интересы на земле!"

Договор не проблема, это вам в любом месте сварганить могут. Предоставить самого Бога, вот где возникают проблемы..

19.04.2020 15:52
гость

Если следовать церковной логике, то ангелы- на небе, а бесы под землёй. Инопланетяне-на небе, следовательно-они ангелы. Бог тоже на небе- инопланетянин?

19.04.2020 17:50
- гость -

Договор не проблема, это вам в любом месте сварганить могут
++++++++++++++++++++
С договором у РПЦ как раз тоже проблема: томоса-то у них, как оказалось, нет

19.04.2020 17:52
- гость -

Конечно, никаких инопланетян быть не может: ведь в космосе нет РПЦ, а это значит, кто бы мог их там крестить??

20.04.2020 09:59
гость

иегова был космический бандит. так круто вертел один народ!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 0
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 0
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 0
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 0
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 0
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 0
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 1
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 0
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 9
17:36
РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда 2
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 1
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0
16:54
Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру 12
16:42
13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля 6
16:30
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится 4
16:18
172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула 0
16:04
Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов 0
15:52
Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч 4
15:40
Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно 17
15:33
+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте 1
15:23
Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае 51
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 6
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 1
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 9
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 31
14:13
"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову 0
14:01
Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной 4
13:51
"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение 4
13:38
"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19 7
13:24
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае 9
13:19
Склады горят в Барнауле. Видео 7
13:13
Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы 34
13:03
Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы? 9
12:49
Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда 14
12:42
COVID-19 ни при чем. Почему в Алтайском крае "просело" промпроизводство? 11
12:19
Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае 66
12:00
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram 12
11:40
Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна 13
11:34
Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае 7
11:28
А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.