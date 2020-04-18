В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций

В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", – сказал священнослужитель.
Митрополит, аргументируя свою позицию, привел в пример изданную в 1975 году книгу богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего", в которой собраны свидетельства очевидцев инопланетных существ и НЛО. Автор эпоса сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов, которые "существуют в изобилии в житийной литературе".
"Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", – подчеркнул митрополит.
Также служитель РПЦ заявил, что Церковь верит в существование ангелов и демонов, но "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".
Комментарии
Интересно а кто нибудь в курсе что рпц придумали при Сталине.
Сотни миллиарды планет и нет жизни
Ой, зря это он так, значит скоро этих инопланетян нам придется увидеть и опять нехорошо у церковников получится...
Инопланетяне на РПЦ ваще плевали. Летали летают и будут летать!!!
Инопланетяне отказались признавать РПЦ, и тоже послали.
Ну хорошо, представим что нет инопланетян, но пускай РПЦ предоставит доказательства бога! Только не ихние бла-бла-бла, а конкретно покажет его в живую! Не получится.., в таком разе, РПЦ тоже можно отнести к бесам, т.к. я тоже исхожу из того что его не существует... Вообще, последнее время РПЦ очень сильно сует свое рыло куда не следует.
Задолбали этим РПЦ
РПЦ - это русский бизнес, который не платит налогов?
Также служитель РПЦ заявил, что Церковь верит в существование ангелов и демонов, но "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".
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Это понятно ,ведь опыт - сын ошибок трудных применительно к инквизиции. Да и Земля завертелась вокруг Солнца в конце-концов и бог оказался не на небе,а в душе каждого раба божьего.
Panta rhei (лат)- Все течет все меняется
Я, человек не верующий и к верующим отношусь спокойно. У меня много знакомых которые верующие, но они никогда не лезут со своими нравоучениями. Не кажется ли, что РПЦ своими действиями разжигает ненависть к верующим? А мое мнение - разжигает и причем, делает это целенаправленно и нарушая библейские законы!
Конкурентов боятсья потому и не признают.
Не дальновидный поступок церкви, вместо того чтобы инопланетян обратить в истинную христианскую веру, их оттолкнули и куда им теперь податься, в ислам или к иудеям, что ли?
Не дальновидный поступок церкви, вместо того чтобы инопланетян обратить в истинную христианскую веру, их оттолкнули и куда им теперь податься, в ислам или к иудеям, что ли?
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В
сектуправославных атеистов.
Ха! А Иисус Христос кто тогда? Ведь ясно, что это был член экипажа инопланетного космического корабля... Задание было наблюдать и не вмешиваться в ход земной цивилизации. А он своими действиями стал вмешиваться. За что и поплатился. Но свои ребята помогли ему вернуться на корабль и вместе с ними улететь на свою планету... Вот вам и вознесение, и воскрешение глазами дикарей!
А вот главный астроном Римско-католической церкви Габриэль Фюнес заявил, что допускает возможность существования жизни на других планетах. Ученый муж уверен, что в космосе могут обитать иные разумные существа, сотворенные Богом.
Суслика в норке тоже не видно, а он там есть!!!
09:20 CALIBR @В
сектуправославных атеистов@
Вот, вот, это сколько новых прихожан лишились, а с ним и поступлений денежных в иностранной космической валюте...недальновидно...
19.04.2020 08:17
- гость -
Пусть рпц лучше предоставит договор с богом представлять его интересы на земле!
10:20 месный "Пусть рпц лучше предоставит договор с богом представлять его интересы на земле!"
Договор не проблема, это вам в любом месте сварганить могут. Предоставить самого Бога, вот где возникают проблемы..
Если следовать церковной логике, то ангелы- на небе, а бесы под землёй. Инопланетяне-на небе, следовательно-они ангелы. Бог тоже на небе- инопланетянин?
Договор не проблема, это вам в любом месте сварганить могут
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С договором у РПЦ как раз тоже проблема: томоса-то у них, как оказалось, нет
Конечно, никаких инопланетян быть не может: ведь в космосе нет РПЦ, а это значит, кто бы мог их там крестить??
иегова был космический бандит. так круто вертел один народ!