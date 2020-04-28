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Чтобы не было приключений. СГК закроет ТЭЦ на карантин при ухудшении ситуации с COVID

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Пока же на предприятиях действует режим повышенной готовности
ТЭЦ-3 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ТЭЦ-3 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сибирская генерирующая компания готова закрыть на карантин ТЭЦ в Барнауле, Бийске и Рубцовске, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться. Об этом на пресс-конференции рассказал директор алтайского филиала Игорь Лузанов.

"Если потребуется, то закроем станции на карантин. Чтобы не было таких приключений, как у змеиногорского предприятия "Сибирь-Полиметаллы" (где вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом более 140 работников, – прим. авт.). Дай Бог, чтобы такого не случилось, но все же", – сказал Лузанов.

В случае заражения сотрудников ТЭЦ переведут в так называемый режим "Корабль". На объекте оставят минимально необходимое количество людей (для крупной станции около 200 человек). Они не смогут выходить за пределы предприятия. Будут жить, питаться и отдыхать прямо там – условия им обеспечат. 

Сейчас все предприятия компании (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Барнаула, ТЭЦ Бийска, Южная тепловая станция в Рубцовске, а также Барнаульская теплосетевая компания) работают в режиме повышенной готовности.

"Из-за пандемии мы минимизировали присутствие людей на работе, сократили количество контактов. Кто может, работает из дома. Это почти половина сотрудников. На ТЭЦ организовали доставку нашими автобусами, которые регулярно обрабатываем. Серьезные эпидемиологические меры и на всех предприятиях: раздали маски и антисептики, все тщательно дезинфицируем, регулярно измеряем температуру", – рассказал Лузанов.

Чтобы потом было проще проследить цепочку контактов, сотрудники ведут "дневник": каждый день записывают всех, с кем общались без маски и ближе 1,5 метра.

По данным на 28 апреля, в Алтайском крае 324 человека имеют подтвержденное заражение коронавирусом, в том числе 35 выздоровели и один умер. Всего медики обследовали более 23 тысяч человек. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.04.2020 17:37
CALIBR

Чтобы потом было проще проследить цепочку контактов, сотрудники ведут "дневник": каждый день записывают всех, с кем общались без маски и ближе 1,5 метров.
++++++++++++++
смешно,как не было бы грустно : щас,разбежались сами на себя заявление на увольнение или лишение премиальных писать.

28.04.2020 18:16
- гость -

Что значит общались ближе 1,5 метров? Да ещё без маски... Так-так-так... Чем же они занимаются в рабочее время. Неужели сексом?

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