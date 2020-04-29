Виктор Томенко поднялся на одну строчку в рейтинге российских губернаторов

Глава Алтайского края Виктор Томенко занял 49-е место из 85 в рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций "Рейтинг". Этот результат позволил Томенко попасть в список губернаторов-"хорошистов".

Аналитики ЦИК "Рейтинг" традиционно проводили заочное анкетирование, а также заочные и очные опросы представителей экспертного сообщества из самых различных сфер. Как уже сообщал amic.ru, по итогам деятельности за январь-февраль алтайский губернатор занял 50-е место.

Лучшим в марте-апреле эксперты назвали главу Татарстана Рустама Минниханова, который потеснил с первой строчки мэра Москвы Сергея Собянина, лидировавшего в предыдущем рейтинге. Замкнул тройку лучших губернатор Тюменской области Александр Моор.

Худшим главой региона, по версии ЦИК "Рейтинг", стал глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров. В тройку вошли руководитель Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперты ЦИК "Рейтинг" включили в список "хорошистов" и главу Барнаула Вячеслава Франка, оценивая работу руководителей региональных центров и крупных промышленных городов. Барнаульский градоначальник занял 41-е место из 88.