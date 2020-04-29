Виктор Томенко поднялся на одну строчку в рейтинге российских губернаторов

Глава Алтайского края Виктор Томенко занял 49-е место из 85 в рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций "Рейтинг". Этот результат позволил Томенко попасть в список губернаторов-"хорошистов".
Аналитики ЦИК "Рейтинг" традиционно проводили заочное анкетирование, а также заочные и очные опросы представителей экспертного сообщества из самых различных сфер. Как уже сообщал amic.ru, по итогам деятельности за январь-февраль алтайский губернатор занял 50-е место.
Лучшим в марте-апреле эксперты назвали главу Татарстана Рустама Минниханова, который потеснил с первой строчки мэра Москвы Сергея Собянина, лидировавшего в предыдущем рейтинге. Замкнул тройку лучших губернатор Тюменской области Александр Моор.
Худшим главой региона, по версии ЦИК "Рейтинг", стал глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров. В тройку вошли руководитель Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперты ЦИК "Рейтинг" включили в список "хорошистов" и главу Барнаула Вячеслава Франка, оценивая работу руководителей региональных центров и крупных промышленных городов. Барнаульский градоначальник занял 41-е место из 88.
Комментарии
Это потому что он штрихкод для населения не ввел...
не ввел коды, выпустил всех работать. вот и рейтинг.
Остается надеяться, что это не приведет к буму, с самым высоким процентом по регионам смертей от вируса. Ибо тогда и рейтинг полетит к чертям и .....вообще чревато...
Сил Вам и терпения, Виктор Петрович! Жиая в регионе, котоым Вы руководите, чувствую себя более уверенно.
не понятно чем франк занят
кроме укладки плитки и бордюров
не знаю.
меня пока что томенко устраивает
поприжал прокурорских прихвостней
в угоду энергетикам
из штанов не выпрыгивает, хотя бы внешне не противен
вполне себе
покрасить в черный - вылитый кашпировский
29.04.2020 13:58
- гость - Франк подряды заключает на обработку улиц. Весь в делах.
Оценка чего вообще может быть? Вы вообще о чем родные?! В выстроенной структуре власти единственное что можно оценить, так это исполнительность. Все губернаторы абсолютно подконтрольны и выполняют в повседневной жизни чисто декоративные функции. В нештатных ситуациях на них можно "вешать собак". Вот собственно и весь их скромный функционал.
это за высказывание что "нет тумбочки с деньгами" за это он в рейтинге поднялся?
или за то, что тепличный комплекс в Барнауле продал? или за аэропорт Барнаула который тоже продан? или за дворец спорта? за какие такие заслуги, кто нибудь мне ответит? 29.04.2020 13:58 НатАн вы не утруждайтесь, ваше мнение мне не интересно
дети тех кто сегодня у власти потом фамилии свои менять будут.....
дети тех кто сегодня у власти потом фамилии свои менять будут....... от стыда конечно.
Нет никаких самостоятельных решений, резкие вспышки инфекции, абсолютная неконтролируемость противовирусных мероприятий (с народом никакой работы нет про маски и дистанцию), как нет и масок и зарплат, рост коммуналки летом, пыль, грязь, непонятные перспективы Белокурихи и Бирюзовой. Он почти ничего не делает, самоустранился, и середнячок по рейтингам, с погодой везет и народ с имммунитетом пока не дают скатиться краю в эпидемдно. Царь сказал боярам думать, бояре думать не умеют.
29.04.2020 14:28
- гость -
ахинея какая то
29.04.2020 14:14
АБОРИГЕН
Да они подконтрольны, и что? ну нет другого сценария. Только давайте сравним патриарха Алексия 2 и Кирилла? Разницу чуешь лобковый? И тот тоже под ФСБ был а какая разница? Хорошо давай так Папо Карло (не я придумал-местные) и нынешний губернатор, есть разница? Ну а теперь тебе АБОРИГЕН вопрос, если ты такой продвинутый в градостроительстве и политике и с высокими моральными ценностями, то почему не ты у власти, того же Франка например подменить? Или ты бла бла бла? А реально сдвинуть не в состоянии? Вон спортсмены и те залезли туда, значит можно стало быть и такому как ты при желании
Это называется награждение непричастных, скоро должно быть наказание невиновных.
29.04.2020 14:08
- гость -
покрасить в черный - вылитый кашпировский
снять очки и побрить наголо-Брюс Уиллис.
29.04.2020 14:36
- гость -
Кто тебе сказал что нет? Ты что, дурачок совсем что-ли? Губернаторы и мэры должны избираться на местах и отвечать за итоги своей деятельности они тоже должны на местах а не на ковер в Москву летать.
Туда нынче отбор по другим качествам идёт, дорогой ты наш аноним. Мозги там не приветствуются. Поэтому рано ещё тратить время и нервы.
Кашпировский-Уиллис в назначенный час сделает ровно то что скажут в кремле. Не идеализируйте его. Не будет держатель Красноярского общака смотреть на простых жителей Алтайского края.
Если он пока за нас, это значит что мы не стратегически важны кремлю сейчас.
15.04.,,Кашпировский-Уиллис в назначенный час сделает.."
сломали,, Крепкий орешек".
вот, если бы Евдокимов-,,рожа красная",
уже президентом был бы.
а Алт.краина- стала бы Аляской.
Разве не при нем тариф на отопление задрали до небес - тариф альтернативной котельни?
Выше был вопрос для обезьяны про того, кто из штанов не выпрыгивает в угоду...
И чо?
У нас в крае на крупных предприятиях проверяют на коронавирус?
Вон на Яндексе пишут о бунте рабочих в Якутии.
Господин Томенко обязан Карлину ?!! Иначе зачем срочно надо было провести рокировку Щетинина на Карлина и награждении оного орденом от имени нас и на тёплое место в СФ РФ а потому что нас здесь выживающих в этом отсталом и нищем краю России считают за безмозглыми пешками !