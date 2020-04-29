Еще четыре алтайских предприятия попали в список системообразующих

Минэкономразвития России представило перечень системообразующих предприятий федерального масштаба, в который вошли четыре компании из Алтайского края. Список реализован в виде карты и размещен на официальном сайте ведомства.

Перечень организаций дополнили ФКП "Бийский олеумный завод", ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", АО "Алтай-пригород" и ООО "Нортэк". Как ранее сообщил amic.ru, 3 апреля туда был включен АО "Алтайвагон".

Кроме того, 22 апреля стало известно о внесении Минсельхозом в реестр системообразующих пяти предприятий края. На официальной карте они не отмечены, поскольку являются "дочками" более крупных ГК.

За системообразующими компаниями государство будет наблюдать, поддерживая их в критических ситуациях. В 2020 году список начали дополнять в связи с кризисом мировой экономики и падением цен на нефть. Сейчас в нем насчитывается 1151 компания из разных отраслей экономики.