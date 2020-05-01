Пассажирскую навигацию по Оби открыли в Барнауле

В Барнауле начал работать водный транспорт, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Пассажирские теплоходы "Водолей" и "Москва 175" курсируют по трем маршрутам: до Бобровки, Кокуйского и Рассказихи.

"На теплоходах обозначены места нахождения пассажиров во время рейса, – уточнили в ведомстве. – Экипаж снабжен антисептиками, средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски). Влажная уборка осуществляется после каждого рейса".

Стоимость билетов и расписание можно посмотреть в таблице, размещенной ниже.

Прогулочные маршруты откроют только после снятия режима самоизоляции в Алтайском крае, пояснили в министерстве.

Ранее amic.ru писал, что Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай утвердило сроки навигации маломерных судов на региональных водоемах.

Озеро Телецкое, река Бия – с 25 мая до 10 ноября. Другие водоемы Республики Алтай – с 15 июня до 10 ноября.