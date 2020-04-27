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Навигация на Телецком озере и реке Бие начнется 25 мая

, ИА "Амител"
Жители Республики Алтай этим решением недовольны
Фото: nat-geo.ru

Фото: nat-geo.ru

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай утвердило сроки навигации маломерных судов на региональных водоемах. 

Озеро Телецкое, река Бия – с 25 мая до 10 ноября. Другие водоемы Республики Алтай – с 15 июня до 10 ноября.

В ГУ МЧС по Республике Алтай отметили, что выход в плавание до начала навигации допустим при выполнении судовладельцами комплекса мероприятий, гарантирующих безопасность плавания на этот период, пишет портал "Новости Горного Алтая".

В комментариях под новостью жители региона высказали недовольство принятым решением. По их мнению, открытие навигации поспособствует распространению коронавируса в отдаленные села. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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