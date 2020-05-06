Барнаулец купил водительские права и попался полиции

Сотрудники ГИБДД во время патрулирования улиц Барнаула остановили автомобиль, за рулем которого находился 22-летний местный житель, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, при проверке водительского удостоверения стражи порядка усомнились в его подлинности и направили на экспертизу. Ее результаты подтвердили предположения полицейских.

В дальнейшем молодой человек признался, что права на управление автомобилем он приобрел на одном из сайтов в интернете. В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье "Подделка официального документа".