Не просто драгоценность. В Барнауле появились коллекционные монеты "Оружие Победы"

"Россельхозбанк" представил коллекцию памятных монет ко Дню Победы. Они посвящены победе над фашизмом и великим историческим битвам, а также различным видам войск.

В коллекции "Оружие Победы" есть монеты с изображением танка Т-34, легендарной "Катюши", самолета У-2. Эта техника стала символом Победы Красной армии. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, диаметр – 39 миллиметров, вес – 31,1 грамма.

"Монеты из драгоценных металлов – это вклад, стоимость которого со временем только возрастает. Большинство выпускаются ограниченными сериями, и они могут положить начало собственной коллекции, которую можно передавать из поколения в поколение", – прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Николай Бойко.

У товара есть все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована в бархатный футляр.

За прошлый год алтайским филиалом продано 3 462 монеты, в том числе 833 памятных и 2 629 инвестиционных. С начала 2020 года продано 1 442 единицы, из них 167 памятных и 1 275 инвестиционных.

Приобрести коллекционные памятные монеты можно в офисах Алтайского филиала Россельхозбанка в Барнауле и на территории Алтайского края и Республики Алтай. Также посмотреть каталог и оформить заявку можно на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.