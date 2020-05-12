"Эби", "Сяке" и разные там "Маки". Где в Барнауле заказать суши и роллы

Уже 1,5 месяца в Барнауле из-за пандемии коронавируса закрыты рестораны, кафе, закусочные, столовые. Возможно, что в ближайшее время заведениям общепита разрешат работать, но точной даты Роспотребнадзор пока не называет. Но все эти ограничения не повод, чтобы отказаться от японской кухни. Недавно в Барнауле открылась новая сеть ресторанов быстрого питания Big Daddy's Food. Сейчас она работает на доставку готовой еды.

Меню от шефа – не пустой звук

Big Daddy's Food – это одна из всемирных сетей ресторанов быстрого питания, которая открылась в Барнауле по франшизе. Здесь работают повара-универсалы, горячего и холодного цеха высшей категории, кондитеры.

"Многие из наших поваров трудились в известных ресторанах Барнаула, Горного Алтая, Белокурихи, а теперь – у нас. Поэтому "пицца от шеф-повара" – это не пустые слова", – говорит собственник кафе Потапкин Дмитрий.

Что можно заказать

В меню ресторана бизнес-ланчи, пицца, суши, роллы, напитки. Кстати, японская кухня появилась в Big Daddy's Food недавно и уже стала популярной среди барнаульцев. К заказу доступны роллы и суши на любой вкус и для любой компании. Стоимость сет-роллов – от 650 рублей. Хиты продаж – роллы "Бонито", "Унаги маки", "Ролл Император" и "Филадельфия".

Кстати, сейчас в ресторане действует несколько акций:

"Счастливые часы": каждый будний день с 13:00 до 14:30 действует скидка 50% на одно из популярных блюд;

2+1: покупке двух пицц диаметром 36 см – пицца диаметром 30 см в подарок;

при заказе на сумму от 1000 рублей доступна скидка до 30% в зависимости от суммы покупки;

выездные обслуживания на природе или в частных домах – повара приезжают и готовят прямо у вас дома;

"Кредитная линия" для тех, кто уже делал заказ по акциям ресторана. У барнаульцев будет возможность оформить следующую доставку блюд на сумму предыдущего заказа в долг. Подробности уточняйте у менеджеров Big Daddy's Food.

Ресторан Big Daddy's Food

г. Барнаул, проспект Строителей, 22 (напротив гостиницы "Барнаул")

Тел. доставки: 8 (983) 351-85-48; 8 (964) 086-67-09

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