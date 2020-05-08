На стрижку газонов в Барнауле в 2020 году выделили из бюджета почти 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Наведением порядка на зеленых островках займется МБУ "Автодорстрой". За летний сезон дорожным рабочим придется подстричь порядка шести миллионов квадратных метров растительности.

8 мая триммеры уже работают вдоль городских дорог на проспекте Космонавтов, Калинина, улице Малахова, Молодежной, Ядринцева и Аванесова.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2020 году в краевой столице высадят почти полмиллиона цветов. Работы идут с середины апреля во всех районах города, а задействовали в них больше 65 человек.