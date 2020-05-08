На стрижку газонов в Барнауле в 2020 году выделили из бюджета почти 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Наведением порядка на зеленых островках займется МБУ "Автодорстрой". За летний сезон дорожным рабочим придется подстричь порядка шести миллионов квадратных метров растительности.
8 мая триммеры уже работают вдоль городских дорог на проспекте Космонавтов, Калинина, улице Малахова, Молодежной, Ядринцева и Аванесова.
Как ранее сообщал amic.ru, в 2020 году в краевой столице высадят почти полмиллиона цветов. Работы идут с середины апреля во всех районах города, а задействовали в них больше 65 человек.
Комментарии
Ямочный ремонт закончился , вывоз снега тысячами тонн - тоже ,настала пора освоения бюджетных денег на стрижке
купоновгазонов ?
Мужик с газонокосилкой озолотиться имеет шанс и не иначе.
Мнение.
8.05.2020 19:03
CALIBR
Ты готов впахивать по 1,5 рубля за квадрат? Так
флаг в руки и барабан на шеюхватай тример и вперед!
8.05.2020 19:23
- гость -
Ты готов впахивать по 1,5 рубля за квадрат? Так флаг в руки и барабан на шею хватай тример и вперед!
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Кто их считал квадраты то - ты,что ли ? Ну ка озвучь , да так чтобы по факту,а не с языка болтливого.