В барнаульском зоопарке родились два козленка

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" зафиксировали очередное пополнение. На этот раз на свет появились два козленка черного окраса, сообщают на странице парка в Instagram.

"Пару недель назад козлиная семья пополнилась двумя блондинами. И это не считая двоих гулён с мини-фермы, которые приехали к нам на ПМЖ. В общем, козлами мы укомплектованы", – написали в блоге зверинца.

Напомним, во второй половине апреля в барнаульском зоопарке родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. Также в начале мая в парке появился на свет детеныш северного оленя.