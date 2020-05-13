Прокуратура Барнаула через суд отстояла права инвалида на получение крупной компенсации за снос жилья, сообщил amic.ru помощник городского прокурора Станислав Соболев.

Дом женщины располагался на улице Ярных в Барнауле. В июле 2013 его признали аварийным и подлежащим сносу до 2015 года.

"Поскольку строение входило в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по закону жилье пенсионерки подлежало выкупу комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула с возмещением стоимости строения. Однако этого не произошло", – уточнил Соболев.

Судья признал требования прокуратуры законными и обязал мэрию выплатить инвалиду 1,3 млн рублей в возмещение стоимости жилья. Решение суда уже исполнено.