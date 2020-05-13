Житель Барнаула попался на уловку мошенников при попытке продать садовый участок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

51-летний мужчина разместил объявление на одном из сайтов. Вскоре с ним связался неизвестный, предложив внести задаток.

"Для получения денег потерпевшему необходимо было пройти к банкомату, что тот и сделал", – рассказали в ведомстве.

После этого под диктовку собеседника он выполнил манипуляции с со своим счетом. Естественно, после этого он недосчитался денег на своем счету.

Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".