В Барнауле под мостом через ручей рядом с улицей Фурманова прорвало трубы. Проезд в район закрыт.

Как сообщают amic.ru очевидцы, авария произошла под мостом рядом неподалеку "Магнит" по улице Фурманов. Полиция перекрыла проезд на улицу с Павловского тракта и Власихинской, отправляя всех автомобилистов в объезд. В перекрытый район запускают только жителей окрестных домов после проверки регистрации по паспорту.

О причине происшествия, сроках выполнения ремонтных работ и открытия движения по улицам не сообщается, однако, по словам очевидцев, на данный момент аварийные службы уже ведут ремонтные работы.