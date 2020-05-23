Житель Барнаула продает коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей

Житель Барнаула выставил на продажу уникальную коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

Автор объявления уточнил, что в коллекцию входят 270 автомоделей в масштабе 1:43, а также модель ЗИС-110 в масштабе 1:8 с журналами. Столь высокий ценник объясняется наличием крайне редких экземпляров, на сборку которых могло уйти несколько лет.

Как отмечает автопортал car.ru, собрать такую коллекцию барнаульцу удалось за 20 лет. При этом некоторые машинки горожанин самостоятельно перекрашивал качественной краской и полировал их, поскольку первоначально они выглядели невыразительно.

Продавать уникальный автопарк житель краевой столицы вынужден из-за того, что ему срочно понадобились деньги. Изданию он рассказал, что его коллекцией интересуются не слишком активно, да и те, кому это интересно, желают приобрести всего одну-две модельки.