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Житель Барнаула продает коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Барнаулец потратил 20 лет жизни, чтобы собрать такую коллекцию
Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Житель Барнаула выставил на продажу уникальную коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

Автор объявления уточнил, что в коллекцию входят 270 автомоделей в масштабе 1:43, а также модель ЗИС-110 в масштабе 1:8 с журналами. Столь высокий ценник объясняется наличием крайне редких экземпляров, на сборку которых могло уйти несколько лет.

Как отмечает автопортал car.ru, собрать такую коллекцию барнаульцу удалось за 20 лет. При этом некоторые машинки горожанин самостоятельно перекрашивал качественной краской и полировал их, поскольку первоначально они выглядели невыразительно.

Продавать уникальный автопарк житель краевой столицы вынужден из-за того, что ему срочно понадобились деньги. Изданию он рассказал, что его коллекцией интересуются не слишком активно, да и те, кому это интересно, желают приобрести всего одну-две модельки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

23.05.2020 17:44
- гость -

Отличная коллекция! 155 это очень дешево (чуть выше 500р машинка). Но такое лучше продавать на "мешок" или "старина". На авито жуликов много и многие потенциальные покупатели редко пользуются им

23.05.2020 18:21
- гость -

Нелегко с такой коллекцией расставаться.
150 тыс. это совсем недорого.

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