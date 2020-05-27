Очень рано. По всему Алтайскому краю начала созревать земляника

В Алтайском крае из-за необычайно теплой весны уже начала расти садовая земляника. Фотографиями поспевшей ягоды одна из жительниц региона поделилась в сообществе Barnaul 22.

"Пошла сейчас поливать викторию и, к своему удивлению, обнаружила первую ягодку. Никогда так рано не спела, обычно чуть ли не на месяц позже. Погода этой весной просто удивляет и радует", – поделилась в соцсетях девушка из Усть-Калманского района.

В комментариях о раннем урожае заявили и жители из других районов. Ягода уже растет в Рубцовском, Третьяковском, Алтайском, Михайловском районах, а также в Барнауле.

Как ранее сообщил amic.ru, из-за аномально жаркой погоды в регионе уже стартовал грибной сезон. Грибники со всего края делятся своими находками – в лесу появились подберезовики, подосиновики и маслята.