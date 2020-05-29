В Барнауле будут искать пьяных автомобилистов

В ночь с 29 на 30 мая в Барнауле сотрудники ГИБДД совместно с членами народной дружины "Барнаульская" проведут профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", сообщают в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Акция будет направлена на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды методом "сплошных проверок", а экипажи расположат у мест высокой концентрации ДТП.

В ГИБДД напомнили, что пренебрежительное отношение к безопасности и неадекватное поведение на дорогах приводят к тому, что нетрезвые водители превышают скорость, не соблюдают дистанцию в транспортном потоке и неверно рассчитывают время для выполнения маневра. Езда, которая сопровождается такими нарушениями, зачастую приводит к инцидентам на дорогах.