Виктор Томенко отправил рабочую группу помогать Славгороду после задержания мэра

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Славгород рабочую группу руководителей органов власти региона, сообщает пресс-служба правительства.

По поручению главы региона в город поедут заместители председателя правительства края Виталий Снесарь, Денис Губин и Александр Лукьянов, глава министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев и другие.

По поручению Томенко они должны провести встречи с руководством мэрии Славгорода и депутатами городского Собрания, чтобы сохранить стабильность работы местного самоуправления и на должном уровне решить все возникшие вопросы.

Напомним, что о задержании мэра Славгорода Сергея Горбунова во время передачи ему двух миллионов рублей взятки стало известно 29 мая.

Как позже сообщил amic.ru, 1 июня Следственный комитет Алтайского края предъявил градоначальнику обвинение в получения взятки в особо крупном размере, а сам Горбунов признался, что суммарно обогатился на общую сумму в шесть миллионов рублей. Сейчас чиновник находится под домашним арестом.