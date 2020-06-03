В "засохшем" Змеиногорске начали бурить новую скважину

С началом поливного периода у значительной части потребителей Змеиногорска складывается сложная ситуация с водоснабжением. Так, в Подгорной части, в районе больничного городка и в центральной части города наблюдаются перебои с водой.

Для стабилизации ситуации специалисты запустили резервную скважину, еще в восьми заменили насосное оборудование. Это позволило увеличить объем подачи воды в городе, подчеркивают в краевом Минстрое.

Наиболее сложная ситуация сложилась в микрорайоне "Янтарный". Там сломалась старая водозаборная скважина. Бурение новой уже началось, работы планируют закончить до 15 июня. Сейчас водоснабжение отсутствует в шести домах по ул. Фрунзе. По заявлениям жителей организован подвоз питьевой воды.

Как уже сообщал amic.ru, ранее жители Змеиногорска пожаловались на плохое водоснабжение. Для устранения выявленных недочетов в отношении МУП "Водоканал г. Змеиногорска" прокуратура возбудила административное дело.