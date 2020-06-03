В Барнауле на улице Сиреневой начали строить дорогу

Рабочие приступили к первому этапу строительства автомобильной дороги по улице Сиреневой в границах от улицы Взлетной до улицы Балтийской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула.

"Приступили мы 1 июня, уже произведены работы по разбивке и закреплению трассы, и приступили к строительству ливневой канализации. На сегодняшний день подготовлено и уложено 25 м ливневой канализации. За неделю планируем выполнить устройство всей ливневой канализации, это порядка 186 метров. Затем в течение июня нам предстоят работы по устройству земляного корыта для дорожной одежды для последующего устройства нижнего слоя покрытия, установки бортовых камней", — рассказал главный инженер ООО "Алтайдорстрой" Константин Моисеев.

Отмечается, что строительство будет проходить в два этапа: от улицы Взлётной до улицы Балтийской, второй, который тоже предусмотрен в рамках нацпроекта: от улицы Балтийской до улицы Власихинской