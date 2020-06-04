Уполномоченный по правам ребенка прокомментировала избиение ребенка в Камне-на-Оби

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева прокомментировала жестокое избиение 13-летнего подростка в Камне-на-Оби.

"Я связалась с главным врачом Каменской городской больницы и уточнила состояние здоровья ребенка. Состояние средней степени тяжести. Ребенок с травмами, находится в стационаре, медицинская помощь оказывается в полном объеме, проводится медицинское обследование с учетом всех предъявляемых жалоб. С опекуном мальчика пообщалась, уточнила обстоятельства произошедшего, предложила помощь", — рассказала Ольга Казанцева.

Также она сообщила, что 8 июня поедет в Камень-на-Оби вместе с начальником сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации губернатора и правительства Алтайского края Ольгой Сафоновой, чтобы разобраться в ситуации. Кроме того, детский омбудсмен попросила принять меры по привлечению виновных к ответственности и обстоятельства инцидента с заместителем начальника ГУ МВД по краю Александром Лаасом.

Напомним, в четверг, 4 июня, стало известно о жестоком избиении сверстника подростками в Камне-на-Оби. В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как мальчику наносят удары по голове и лицу, в том числе и ногами. Позже стало известно, что подростки, причастные к избиению, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.