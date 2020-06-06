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"Пусть отвечают по-взрослому". Раскрыты подробности избиения подростка в Камне-на-Оби

, ИА "Амител"
Пострадавший мальчик и его мать прокомментировали инцидент, произошедший 2 июня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пострадавший от рук несовершеннолетних хулиганов ребенок, а также его мама рассказали об инциденте, который произошел в Камне-на-Оби 2 июня, сообщает "КП-Барнаул".

В тот день подросток пас коз недалеко от дома. В какой-то момент к нему подошла компания сверстников, один из которых протянул руку, чтобы поздороваться. Мальчик в ответ сделал так же, но его руку незнакомый подросток сильно сжал и бросил, а затем его начали избивать, снимая происходящее на телефон.

По словам мамы пострадавшего мальчика, его избивали долго, и не все попало на видео. При этом специально били ногами в голову, не трогая тело, чтобы не оставить синяков. Если бы не соседка, которая остановила нападавших, неизвестно чем бы все закончилось, говорит мать ребенка.

После инцидента мальчик ничего не рассказал родителям, так как не хотел их расстраивать. "Я не хотел маму расстраивать. Но потом она меня позвала, спросила, что это за синяки у меня, и я все рассказал", – говорит ребенок.

Как отметила мать мальчика, после осмотра врача выяснилось, что у него было сотрясение головного мозга и кровь в моче. Сейчас он лежит в Каменской ЦРБ, где пробудет не меньше десяти дней.

Инспекторы ПДН рассказали матери ребенка, что хулиганы уже состоят на учете.

Ранее тем, кто пожаловался, обидчики подожгли сарай, а одному деду брызнули в лицо перцовым баллончиком, когда тот заступился за внука. Но поскольку подростки несовершеннолетние, оштрафовать можно только их родителей на 500 рублей.

Однако мама ребенка не согласна с этим решением и намеренно подняла шум. "Если они начали считать себя в этом возрасте взрослыми, то пусть и отвечают по-взрослому. Смотрят в глаза, а не бьют из-за спины", – заявила она.

После избиения перед пострадавшим мальчиком никто не извинился, а родители хулиганов так и не вышли на связь.

Подросток проживает в приемной семье. Его родители занимаются бизнесом, и проблем с финансами не испытывают. Также у ребенка есть еще брат и сестра, которых недавно взяли в семью. По словам опекуна, дети ладят между собой и очень дружны.

Напомним, в четверг, 4 июня, стало известно о жестоком избиении сверстника подростками в Камне-на-Оби. В пресс-службе СУ СКР Алтайского края сообщали, что следователи уже разбираются в инциденте. Кроме того, заинтересованность по этому вопросу проявила и детский омбудсмен, которая попросила принять меры по привлечению виновных к ответственности.

  

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.06.2020 15:47
- гость -

Работа и труд все перетрут - на лесоповал их...

6.06.2020 15:58
- гость -

Достаточно будет отправить их в тюрьму на несколько суток, пусть оценят как там кормят, тепло ли там, мягкие ли кровати. Ну а потом спросить у них, хотят ли они в будущем туда вернуться на несколько лет?

6.06.2020 16:02
тю!

Достаточно будет отправить их в тюрьму на несколько суток

В камеру к "синякам", самым отмороженным. Они понимают только насилие - ну и пусть в полной мере испытают на себе!

6.06.2020 16:48
CALIBR

6.06.2020 16:02
тю!
В камеру к "синякам", самым отмороженным. Они понимают только насилие - ну и пусть в полной мере испытают на себе!
++++++++++++++
Это фантазия, разумеется. Полагаю, раз правовое поле бессильно в отношении малолеток , по полной строгости должны ответить их родители.
Тут же,как вариант налицо - яблоня от упавшего яблока рядом ...

6.06.2020 17:27
гость

родители и ответят - заплатят штраф - 500 рублей. Все!

6.06.2020 17:31
- гость -

Да, если подростки по возрасту не подлежат уголовному наказанию, значит за них в полной мере должны ответить перед законом родители. Это они их такими родили и они такими воспитали. Родителей в тюрьму, подростков в колонию для несовершеннолетних.

6.06.2020 17:31
- гость -

Да, если подростки по возрасту не подлежат уголовному наказанию, значит за них в полной мере должны ответить перед законом родители. Это они их такими родили и они такими воспитали. Родителей в тюрьму, подростков в колонию для несовершеннолетних.

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