"Пусть отвечают по-взрослому". Раскрыты подробности избиения подростка в Камне-на-Оби

Пострадавший от рук несовершеннолетних хулиганов ребенок, а также его мама рассказали об инциденте, который произошел в Камне-на-Оби 2 июня, сообщает "КП-Барнаул".

В тот день подросток пас коз недалеко от дома. В какой-то момент к нему подошла компания сверстников, один из которых протянул руку, чтобы поздороваться. Мальчик в ответ сделал так же, но его руку незнакомый подросток сильно сжал и бросил, а затем его начали избивать, снимая происходящее на телефон.

По словам мамы пострадавшего мальчика, его избивали долго, и не все попало на видео. При этом специально били ногами в голову, не трогая тело, чтобы не оставить синяков. Если бы не соседка, которая остановила нападавших, неизвестно чем бы все закончилось, говорит мать ребенка.

После инцидента мальчик ничего не рассказал родителям, так как не хотел их расстраивать. "Я не хотел маму расстраивать. Но потом она меня позвала, спросила, что это за синяки у меня, и я все рассказал", – говорит ребенок.

Как отметила мать мальчика, после осмотра врача выяснилось, что у него было сотрясение головного мозга и кровь в моче. Сейчас он лежит в Каменской ЦРБ, где пробудет не меньше десяти дней.

Инспекторы ПДН рассказали матери ребенка, что хулиганы уже состоят на учете.

Ранее тем, кто пожаловался, обидчики подожгли сарай, а одному деду брызнули в лицо перцовым баллончиком, когда тот заступился за внука. Но поскольку подростки несовершеннолетние, оштрафовать можно только их родителей на 500 рублей.

Однако мама ребенка не согласна с этим решением и намеренно подняла шум. "Если они начали считать себя в этом возрасте взрослыми, то пусть и отвечают по-взрослому. Смотрят в глаза, а не бьют из-за спины", – заявила она.

После избиения перед пострадавшим мальчиком никто не извинился, а родители хулиганов так и не вышли на связь.

Подросток проживает в приемной семье. Его родители занимаются бизнесом, и проблем с финансами не испытывают. Также у ребенка есть еще брат и сестра, которых недавно взяли в семью. По словам опекуна, дети ладят между собой и очень дружны.

Напомним, в четверг, 4 июня, стало известно о жестоком избиении сверстника подростками в Камне-на-Оби. В пресс-службе СУ СКР Алтайского края сообщали, что следователи уже разбираются в инциденте. Кроме того, заинтересованность по этому вопросу проявила и детский омбудсмен, которая попросила принять меры по привлечению виновных к ответственности.