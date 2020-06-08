Водитель "Яндекс.Такси" устроил жесткое ДТП под Барнаулом

Возле села Фирсово Первомайского района произошло ДТП с участием кроссовера Nissan и автомобиля Lada Granta с опознавательными знаками "Яндекс.Такси", сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По кадрам с места аварии видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД Алтайского края, предварительно установлено, что 49-летний таксист выехал на встречку, где и произошло столкновение.

В результате аварии госпитализировали предполагаемого виновника ДТП, а также 72-летнюю пассажирку кроссовера. Водитель Nissan – 50-летняя женщина – получила ушибы, помощь ей оказали на месте.

Ранее amiс.ru писал, что 8 июня трамвай и Lexus не поделили перекресток на пересечении улиц Анатолия и Радищева. Тогда кроссовер, двигаясь на высокой скорости, не пропустил трамвай и допустил столкновение.

Как уже сообщал amic.ru, рано утром 4 июня в Шипуновском районе насмерть разбился 18-летний мотоциклист и пострадал несовершеннолетний пассажир. Парень ехал на высокой скорости, не справился с управлением, вылетел на обочину, где байк перевернулся.