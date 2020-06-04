В Алтайском крае насмерть разбился молодой мотоциклист

Рано утром 4 июня в Шипуновском районе на 25-м километре автодороги Ясная поляна – Усть-Порозиха – Воробьево насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Про предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла "Урал" с 17-летним пассажиром ехал со стороны села Усть-Порозиха в сторону Самсоново. На высокой скорости парень не справился с управлением и вылетел на обочину, где транспорт перевернулся.

Мотоциклист скончался на месте, а несовершеннолетнего пассажира с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Сотрудники отдела МВД России по Шипуновскому району устанавливают все обстоятельства произошедшего.