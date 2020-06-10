Жилье "под ключ" по стартовой цене. Где в Барнауле выгодно купить квартиру

ООО ИСК "ВИРА-Строй" объявила о старте продаж квартир в новом доме по ул. Балтийская, 101, в ЖК "Матрешки".
Только сейчас можно купить квартиру с ремонтом от 1 402 380 рублей!
Жилой комплекс "Матрешки" расположен в квартале 2009 и давно стал одним из самых популярных микрорайонов среди покупателей квартир на первичном рынке. Здесь есть все необходимые условия для комфортной жизни: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная развязка.
Микрорайон комфортен для семей с детьми, так как есть огромные современные детские площадки, зоны для отдыха и прогулок. Для владельцев автомобилей предусмотрены наземные и подземные парковки.
Заходи и живи
Квартиры в новом доме продаются "под ключ", то есть уже с ремонтом. Стены оклеены флезилиновыми обоями, матовые натяжные потолки прослужат так долго, что успеют надоесть, на полу – линолеум с расцветкой "под ламинат".
Кроме того, в квартирах установлены входные и межкомнатные двери, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.
Также квартиры имеют современные и удобные планировки.
Стартовая цена и габариты
Сегодня у барнаульцев есть возможность купить квартиру с ремонтом от 1 402 380 рублей в каркасно-кирпичном доме по адресу Балтийская, 101. Квартиры там площадью от 22 до 93 кв. м. Есть студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и "евродвушки".
В эксплуатацию дом будет введен в первом квартале 2022 года. Все жильцы получат ключи от квартир до 23 февраля 2022 года.
Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья по выгодным ценам сейчас!
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК "Матрешки""VS-Недвижимость" – единственный официальный представитель ООО "ИСК "ВИРА-Строй".
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Комментарии
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А вот в Крылья-2 и планировки получше, и кирпич и цена получше))))
Абориген ++++
Ну что тут тоже должны быть свои Светы риэлтеры которые "лажанулись" продав квартиры в комплексе матрешки. Говорят там при определенном ветре должно малехо пахнуть от КНС. Готовы покупать жилье не обнюхав инфраструктуру?
Заходи, живи, только сначала подумай как туда будешь добираться, и как оттуда, а еще подумай, что будь там счетчики тепла, зимой бы платил 1.500р за 50м2, а так будешь платить 5-6т.р
22м2, это не квартира, это загон!
10:58, не отпугивай клентов, этот фуфел тоже надо впарить!
Матрешки? Спасибо, поржал. По картинке я думал, что оно называется "Авокадо" ))
Риэлтеры ввели подмену понятий "комнаты студии" "евродвушка, что по нашему стыдно сильно? малосемейка... нет евротрешки? Ремонт так себе пакет "евробомж". Одноразовые межкомнатные двери картонные и наружные двери пальцем оставить вмятины можно. Как там жить то? Да мои друзья при первой пьянке переломают все. То ли двери в сталинке покрашенные 10 красками но попробуй головой в нее войди, краска не спадет с двери!
Понаехавшие купят. Застройщики только на них и молятся.