Жилье "под ключ" по стартовой цене. Где в Барнауле выгодно купить квартиру

ООО ИСК "ВИРА-Строй" объявила о старте продаж квартир в новом доме по ул. Балтийская, 101, в ЖК "Матрешки".

Только сейчас можно купить квартиру с ремонтом от 1 402 380 рублей!

Жилой комплекс "Матрешки" расположен в квартале 2009 и давно стал одним из самых популярных микрорайонов среди покупателей квартир на первичном рынке. Здесь есть все необходимые условия для комфортной жизни: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная развязка.

Микрорайон комфортен для семей с детьми, так как есть огромные современные детские площадки, зоны для отдыха и прогулок. Для владельцев автомобилей предусмотрены наземные и подземные парковки.

Заходи и живи

Квартиры в новом доме продаются "под ключ", то есть уже с ремонтом. Стены оклеены флезилиновыми обоями, матовые натяжные потолки прослужат так долго, что успеют надоесть, на полу – линолеум с расцветкой "под ламинат".

Кроме того, в квартирах установлены входные и межкомнатные двери, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.

Также квартиры имеют современные и удобные планировки.

Стартовая цена и габариты

Сегодня у барнаульцев есть возможность купить квартиру с ремонтом от 1 402 380 рублей в каркасно-кирпичном доме по адресу Балтийская, 101. Квартиры там площадью от 22 до 93 кв. м. Есть студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и "евродвушки".

В эксплуатацию дом будет введен в первом квартале 2022 года. Все жильцы получат ключи от квартир до 23 февраля 2022 года.

Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья по выгодным ценам сейчас!

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ЖК "Матрешки""VS-Недвижимость" – единственный официальный представитель ООО "ИСК "ВИРА-Строй".

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