УФАС выявило сговор трех алтайских компаний по снижению закупочных цен на молоко

Алтайские антимонопольщики выявили сговор трех компаний. По версии УФАС, фирмы договорились снизить закупочные цены на молоко в Курьинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики выявили синхронную установку стоимости на сырое молоко у АО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "Агротрейд-Катунь" и ООО "СМК".

Начиная с января 2020 года у компаний полностью отсутствовал "разбег" цен на закуп молока. До 1 апреля действовала стоимость в 21 рубль за литр, с 16 апреля цена единовременно снизилась до 20 рублей за литр, с 1 мая – до 18 рублей, а с 16 мая – до 17 рублей.

УФАС посчитало подобное снижение незаконным, а в действиях предприятий усмотрело признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции". Рассмотрение дела назначено на 25 июня.

Напомним, что 18 мая жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти, в которых попросили придать огласке ситуацию с падением цен на молоко.

Позднее в правительстве Алтайского края заявили, что начнут регулировать закупочные цены на молоко. Одним из вариантов стало заключение тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений, которые будут контролировать обоснованность цен.