УФАС выявило сговор трех алтайских компаний по снижению закупочных цен на молоко

Алтайские антимонопольщики выявили сговор трех компаний. По версии УФАС, фирмы договорились снизить закупочные цены на молоко в Курьинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Антимонопольщики выявили синхронную установку стоимости на сырое молоко у АО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "Агротрейд-Катунь" и ООО "СМК".
Начиная с января 2020 года у компаний полностью отсутствовал "разбег" цен на закуп молока. До 1 апреля действовала стоимость в 21 рубль за литр, с 16 апреля цена единовременно снизилась до 20 рублей за литр, с 1 мая – до 18 рублей, а с 16 мая – до 17 рублей.
УФАС посчитало подобное снижение незаконным, а в действиях предприятий усмотрело признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции". Рассмотрение дела назначено на 25 июня.
Напомним, что 18 мая жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти, в которых попросили придать огласке ситуацию с падением цен на молоко.
Позднее в правительстве Алтайского края заявили, что начнут регулировать закупочные цены на молоко. Одним из вариантов стало заключение тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений, которые будут контролировать обоснованность цен.
Комментарии
полностью отсутствовал "разбег" цен на закуп молока.
значит сделают 16,99, 17,00, и 17,01 )))
Пока у нас народ не может найти общий язык и отстаивать свои интересы, то олигархи так и будут грабить народ. Кто мешает всем частникам договориться и не продавать молоко, к примеру менее чем за 25 рублей?
Кто мешает всем частникам договориться и не продавать молоко...
а зарплату чем платить...
пока не будет собственной переработки - так и будут крупные переработчики диктовать свои условия...
9.06.2020 12:31
- гость -
И куда его? Выливать? Так-то корову сейчас 3 раза в день доят.
корову сейчас 3 раза в день доят
а владельца коровы не только доят но ещё и стригут...
сейчас вы все допрыгаетесь карманные ковидные хомячки ))) по новым законам вас по смс будут увольнять, а потом вам скажут коровы = зло, они пукают и углекислый газ олигархам мешает дышать, коровы в таком количестве не нужны. И я кстати говорю это как человек проработавший в сельском хозяйстве. Есть регионы где со 120 000 поголовье ушло под нож до 40 000 и меньше. А вы потом скажете "ну окай нам не привыкать ну их нафиг этих коров, мы все равно пальму кушаем под брендом "алтайское" и радуемся"
Корову доят Два раза в день. Умники
Ну нет у нас к сожалению ни газа ни нефти ! Какие алигархи в этом проклятом краю ! Да бесправные все здесь в самом нищем краю Сибири ! Хоть закричитесь толку ноль !