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Мужчина, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова, скончался в реанимации

, ИА "Амител"
Погибшему было 58 лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мужчина, пострадавший в ДТП с участием джипа под управлением Михаила Ефремова, скончался из-за полученных травм, сообщает Telegram-канал Baza.

58-летний мужчина работал водителем курьерской службы и в момент столкновения развозил товар.

Напомним, что инцидент произошел 8 июня около 23:00 по московскому времени. Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

В момент происшествия артист был в состоянии алкогольного опьянения. Против актера заведено уголовное дело.

Как уже сообщал amic.ru, в момент ДТП в машине вместе с Михаилом Ефремовым был алтайский актер Иван Стебунов и его супруга Елена.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.06.2020 12:24
- гость -

Пьяная скотина убила неповинного человека. Закономерный исход беспробудного пьянства. Жаль убиенного...

9.06.2020 12:27
Наталья


9.06.2020 12:24
- гость -

Пьяная скотина убила неповинного человека. Закономерный исход беспробудного пьянства. Жаль убиенного...

не чего добавить, в тюрьму этого убийцу

9.06.2020 12:29
гость

жестко оштрафовать его! пусть заплатит несколько миллионов родственникам мужчины! и конечно посадить лет на 10 в тюрьму!

9.06.2020 12:32
- гость -

Первые слова Ефремова были жив ли шофёр Лады.И что деньги на лечение есть ((
Горе...

9.06.2020 12:34
аааа

теперь этот алик сядет на долго!

9.06.2020 12:34
- гость -

Алкоголь ЗЛО!

Всё это похоже на какую-то разводку,
Наркотики нельзя, но можно водку. (Ленинград)

9.06.2020 12:41
Гость.

9.06.2020 12:34
аааа
Кого и когда за это садили "надолго"?
Он и на поселении только числиться будет,денег хватит.

9.06.2020 12:47
- гость -

итого
1. Синька дло добра не доводит. 2
2 Лады - гробы на колесах.

9.06.2020 12:48
Наталья

я уверена, что суд над ним будет показательным!

Лишится ролей в кино, от него отвернутся поклонники, он УБИЙЦА, ПРЕСТУПНИК, должен сидеть в тюрьме.

9.06.2020 12:49
- гость -

"У Сергея Захарова диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и травмы внутренних органов." (с)---Восемь часов назад...

9.06.2020 12:53
Гость

9.06.2020 12:48
Наталья
Он ещё до суда пройдёт по всем шоу на тв,где его поймут и будут прощать.
Вечером ждём старт.(пока без него?)

9.06.2020 12:56
- гость -

Социально опасное существо отпустили домой под подписку о невыезде...принять ванну,выпить чашечку кофе...

9.06.2020 13:01
- гость -

Как жаль мужчину.
Никто эту пьянь не посадит - стопудово.

9.06.2020 13:06
- гость -

жаль Захарова и жалко Ефремова.
сбылась мечта кремля засадить Ефремова на кичу.
уж больно он обнуленину досаждал своей сатирой.

9.06.2020 13:11
Гость

9.06.2020 13:06
- гость -
Так это кремль его напоил и за руль посадил?!!
А Стебунов тайный агент!

9.06.2020 13:13
- гость -


9.06.2020 13:06
- гость -
бред не пишите
это кремль его набухал до невменяемого состояния и за руль усадил?

9.06.2020 13:24
Гостья

Он, конечно, заплатит семье погибшего хорошую материальную помощь и будет думать, что очистил свою совесть...
Но гореть в аду этому убийце и преступнику

9.06.2020 13:25
- гость -

13:11, 13:13 причём тут, кто его напоил? Вы русскую речь не понимаете или с логоикой не дружите, Речь о том, что теперь бухой Ефремов ещё не скоро сможет тыкать палкой в кремлёвский гадюшник. Когда то , что тебе досаждает внезапно самоликвидируется - это ж хорошо.
А то, что хорошо для путиноидов, плохо для остальных россиян.

9.06.2020 13:28
ЯЛЕГЕНДА

7 лэт

9.06.2020 13:29
- гость -

По человечески сочувствую. И тому, и другому. Жесть. Жалко, что все закончилось вот так.

9.06.2020 13:30
- гость -

Да, жаль и погибшего, и большого артиста.
Нет, Кремль его не поил - он сам, к сожалению, бухал.
Но это не отменяет ехидства злопыхателей, в том числе кремлёвских.

9.06.2020 13:30
- гость -

Но гореть в аду этому убийце и преступнику

не факт про ад - он должен при жизни страдать на смерть невинного человека

9.06.2020 13:31
- гость -

Эх. Миша, Миша

9.06.2020 13:33
Гость.

9.06.2020 13:25
- гость -
Если Ефремова посадят надолго-это будет хорошо для путиноидов и плохо мне?
Нет,мне будет хорошо,потому-что одной пьянью на дороге станет меньше!
Это у вас, "оппозиционеров",плохо с логикой.

9.06.2020 13:42
- гость -

"это будет хорошо для путиноидов и плохо мне? "
-----
Холопов путиноидских вообще не считаем!

9.06.2020 13:44
негость

посидит годик, а потом темнейший опять какую-нибудь амнистию подпишет

9.06.2020 13:46
- гость -

Ну, что, начинаем смотреть спектакль "Отмазки дяди Миши"?

9.06.2020 13:46
- гость -

Кремль вполне к нему лояльно относится, так бухтит себе что-то маловразумительное да и ладно, творческая оппозиция, что с него взять. А вот теперь-то шутки кончились, доигрался хрен на скрипке.

9.06.2020 13:49
- гость -

Это поразительно, когда говорят жалко и того и другого! Автомобиль средство повышенной опасности, садясь пьяным за руль, ты преднамеренно становишься потенциальным убийцей. Как можно жалеть убийцу? Даже если он хороший актер, человек-то дрянь((((

9.06.2020 13:50
- гость -

Даже если он хороший актер, человек-то дрянь
мощно сказано

9.06.2020 13:55
Guest

9.06.2020 13:25
- гость -
13:11, 13:13 причём тут, кто его напоил? Вы русскую речь не понимаете или с логоикой не дружите, Речь о том, что теперь бухой Ефремов ещё не скоро сможет тыкать палкой в кремлёвский гадюшник.

Кто-то может всерьёз говорить о том, что спившийся и деградировавший субъект из среды мажоров еще советского и постсоветского "бомонда" чего-то там "тыкает палкой"? Да это в одном ряду с тыкальщиком Паниным. Надеюсь, не нужно напоминать что и куда он тыкал? Уж если таковы кумиры, то с почитателей спроса нет - та же плесень в голове.

9.06.2020 13:56
- гость -

9.06.2020 13:29 Ефремову-то за что сочувствовать? За то, что нажравшись он угробил человека? Или это тупое преклонение перед сильными мира сего?

9.06.2020 14:06
- гость -

"Уж если таковы кумиры, то с почитателей спроса нет - та же плесень в голове."
-----
Какие кумиры, болезный? Кумиры только у недоразвитых - у кого сказочный персонаж, у кого настюшка ивлеева. Не суди по себе!

9.06.2020 14:18
гость

гостю 14:06
Ну так подхвати его знамя .Теперь ты потыкай , или только тут способен своё де..мо лить ?
Жаль убитого работящего мужика , но у оппозиционеров другие понятия .

9.06.2020 14:43
- гость -

Он похоже всегда так катался.

9.06.2020 14:54
- гость -

А это был чей-то отец, муж... который работал и развозил товар... и не на джипе, а на старой колымаге... А баловень судьбы, нажравшись, как скотина, его убил...
В одной семье горе, а в другой - так, заморочки...
Справедливости не будет. Даже этот актеришка(теперь только так), рьяный правдолюб, будет всевозможными путями, как уж на сковородке, изворачиваться и орать, что он не виноват.
Жаль погибшего, жаль его семью и стыдно, что такое быдло вещает с экранов примазываясь к искусству....
Человеком нужно быть.

9.06.2020 14:59
- гость -

Даже этот актеришка(теперь только так), рьяный правдолюб, будет всевозможными путями, как уж на сковородке, изворачиваться и орать, что он не виноват.

Ах-ах! А вы? Если это ваш сын дочь и тд? Кто громче всех орет держите вора?

9.06.2020 15:00
- гость -

что то не вериться что это жИвотное сядет!

-тем более" творческая интеллигенция" и "цвет нации "уже верещит
-он не виновен!
-он устал!
-он безУМНО талантлив
-он ругал кремль и это не спроста!

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