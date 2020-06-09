Мужчина, пострадавший в ДТП с участием джипа под управлением Михаила Ефремова, скончался из-за полученных травм, сообщает Telegram-канал Baza.

58-летний мужчина работал водителем курьерской службы и в момент столкновения развозил товар.

Напомним, что инцидент произошел 8 июня около 23:00 по московскому времени. Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

В момент происшествия артист был в состоянии алкогольного опьянения. Против актера заведено уголовное дело.

Как уже сообщал amic.ru, в момент ДТП в машине вместе с Михаилом Ефремовым был алтайский актер Иван Стебунов и его супруга Елена.