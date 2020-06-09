Алтайский актер опроверг информацию о том, что был в машине вместе с Ефремовым

Алтайский актер Иван Стебунов рассказал журналистам, что не сидел в машине с Михаилом Ефремовым во время аварии, пишет Mash. По словам Стебунова, он прибыл вместе с актером Сергеем Гармашом уже после ДТП.

"Мы приехали вместе с Сергеем Леонидовичем, когда узнали обо всем случившемся", – сказал Стебунов.

Актер отметил, что они с супругой узнали о происшествии уже на месте ДТП. Тогда их и сфотографировали.

Ранее Baza писала о том, что Стебунов вместе с супругой были в машине Ефремова в момент аварии. Эту информацию, помимо Стебунова, опровергли и сотрудники полиции.

Напомним, актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой" в Москве. Позже водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.