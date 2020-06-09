Алтайский актер Иван Стебунов рассказал журналистам, что не сидел в машине с Михаилом Ефремовым во время аварии, пишет Mash. По словам Стебунова, он прибыл вместе с актером Сергеем Гармашом уже после ДТП.
"Мы приехали вместе с Сергеем Леонидовичем, когда узнали обо всем случившемся", – сказал Стебунов.
Актер отметил, что они с супругой узнали о происшествии уже на месте ДТП. Тогда их и сфотографировали.
Ранее Baza писала о том, что Стебунов вместе с супругой были в машине Ефремова в момент аварии. Эту информацию, помимо Стебунова, опровергли и сотрудники полиции.
Напомним, актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой" в Москве. Позже водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.
Комментарии
Гармаш, Ефремов, Стебунов
алкаш а алкаше
Теперь все ясно. Стебунов молодой, адекватный, точно не алкоголик. Я кдтамлась еще, как он оказался в одной машине с пьяным, да еще и с женой
..удивилась
Надеюсь в багажнике и пухляша не было?! А то знаете ли, не хотелось бы
Алтайский актер был в машине с Михаилом Ефремовым во время ДТП в центре Москвы
Алтайский актер опроверг информацию о том, что был в машине вместе с Ефремовым
Профессионализм на высоте, да госпожа Пацар?
9.06.2020 13:48
- гость -
Дркзья познаются в беде.
Наверное всё-таки Ефремов был в своей машине один.
"Мы приехали вместе с Сергеем Леонидовичем, когда узнали обо всем случившемся", – сказал Стебунов.
Актер отметил, что они с супругой узнали о происшествии уже на месте ДТП. Тогда их и сфотографировали."(с)
Не смущает расхождение в "показаниях"?