Убрал мусор – получи награду. В Барнауле выберут лучшего борца за чистоту

Экологические активисты получат призы в рамках проекта "Чистые игры". Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов, которые проходят в 300 городах России и в 16 других странах. Из-за пандемии традиционный турнир был отменен. Но волонтеры квеста при поддержке "ВКонтакте" организовали "премию борцов с мусором". Конкурс стартовал 5 июня 2020 года – во Всемирный день окружающей среды.

Пока массовые мероприятия под запретом, активисты по-прежнему убирают мусор: во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин. Цель премии – рассказать об этих волонтерах, наградить их и вдохновить других людей очищать природу.

Участвовать может любой гражданин, один или с семьей. До 30 июня 2020 года нужно публиковать фотографии на фоне собранного мусора с указанием города, хештегом #боймусору и ссылкой на страницу @clean_games во "ВКонтакте" или Instagram. Чем чаще участник убирает, тем больше у него шансов на победу. Все правила можно прочитать на странице проекта.

Победителей выберут в нескольких номинациях. Например, "Супергерой в борьбе с мусором" получит специальный приз от "ВКонтакте". Не останутся без внимания и те, кто уже внес значимый вклад в дело уборки мусора. Онлайн-награждение пройдет 5 июля 2020 года.

Если вы знаете волонтера, который регулярно убирает мусор в вашем регионе, вы можете отправить "Чистым играм" ссылку на социальную сеть героя, и его пригласят к участию.

Региональный штаб премии в Алтайском крае – организация "Мусора.Больше.Нет, Барнаул". Партнерами стали отдел по охране окружающей среды, "Леруа Мерлен Барнаул" / LEROY MERLIN и Good Stripes.

В Барнауле "Чистые игры" прошли четыре раза. Участникам удалось собрать почти 12 тонн отходов, основную часть которых отправили на переработку.

Узнать новости о премии можно в группе проекта "ВКонтакте" или в аккаунте Instagram.