Детский омбудсмен посетила Камень-на-Оби и встретилась с опекунами избитого ребенка

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева прибыла в Камень-на-Оби, сообщают "Вести-Алтай".

Напомним, что 4 июня стало известно о жестоком избиении местного подростка сверстниками. Позже выяснилось, что это не единичный случай жестокости детей в Камне-на-Оби, и от их рук пострадали еще как минимум несколько жертв.

В городе Казанцева планирует встретиться с представителями органов по делам несовершеннолетних, родителями пострадавших подростков и врачами, которые следят за состоянием избитого ребенка. На данный момент мальчик остается в больнице. У него диагностировано серьезное сотрясение мозга и проблемы с почками.

"В настоящее время выводы делать преждевременно, для начала нужно разобраться и с учетом выявленных обстоятельств смотреть, все ли было сделано", – сказала Казанцева.

Также Омбудсмен напомнила, что важно не только разобраться с этой ситуацией, но и сделать все необходимое, чтобы инциденты детской жестокости не повторялись.