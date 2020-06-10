Алтайские коммунисты 20 июня собирались провести митинг в Барнауле против поправок в Конституцию. Партийцы намеревались привлечь на массовое мероприятие до 500 человек, однако получили ожидаемый отказ. Администрация города не согласовала митинг из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом.
"Не как в Америке"
Алтайский крайком КПРФ в следующую субботу, 20 июня, был готов вывести своих сторонников на площадь Ветеранов, которая находится в нескольких сотнях метров от здания правительства Алтайского края. Речь идет о всероссийской массовой акции протеста "Против принятия "путинской" Конституции".
Длительность митинга могла составить два часа, организаторы также заявляли звукоусиливающую аппаратуру. Заявку подали в мэрию 5 июня. В документе было сказано, что на акцию выйдет не более 500 участников. Накануне администрация города приняла решение отказать в проведении митинга.
Как прокомментировали amic.ru в пресс-службе мэрии, отказ коммунистам был связан с действующим запретом на проведение массовых мероприятий. Впрочем, теоретически представители КПРФ могут провести серию одиночных пикетов этот день. Первый секретарь алтайского крайкома Мария Прусакова сообщила amic.ru, что пока официальный документ от администрации не получен, комментировать альтернативные варианты выражения протеста она не будет. "Конечно, в какой-то форме мы это сделаем, но не как в Америке", – иронично добавила Прусакова. Возможно, из-за введенных еще в марте ограничений всю протестную активность системной оппозиции придется переносить в онлайн-формат.
"Наши поправки не свалены в кучу
Ранее КПРФ заявила об отказе поддержать пакет поправок в Конституцию и призвала сторонников прийти на участки и проголосовать против.
"Мы прямо обратились к гражданам: нельзя отсиживаться! Ты только тогда являешься гражданином, когда активно борешься за свою державу, за своих детей и внуков. Когда ты приходишь на избирательный участок, чтобы выразить свою точку зрения. Поэтому надо идти и голосовать по совести. Пусть каждый проголосует так, как считает нужным", – заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Одновременно с бойкотом "путинской" Конституции коммунисты запустили электронную платформу, где каждый желающий может поддержать 15 альтернативных поправок в Основной закон страны, которые разработали "красные".
Голосование идет на сайте "КпрфКонституция.рф". Но выразить свою точку зрения можно не только онлайн. Более 2000 пунктов голосования будет открыто региональными организациями КПРФ по всей России.
"Принципиальное отличие нашего голосования от того, что собирается проводить власть: наши поправки не свалены в одну кучу. За каждую поправку можно проголосовать отдельно – за или против. Сравните это с подходом власти: в одну "кастрюлю" с поправками социального содержания слиты поправки, обнуляющие отсчет президентских сроков и усиливающие и без того огромные полномочия президента", – рассуждает зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Мэров – выбирать, пенсионный возраст – понижать
Среди поправок от КПРФ можно выделить несколько ключевых предложений (часть из них, справедливости ради, повторяет поправки от властей):
- пенсионный возраст – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
- плата за жилищно-коммунальные услуги – не более 10% дохода семьи;
- зарплаты и пенсии не могут быть меньше прожиточного минимума;
- все социальные выплаты должны ежегодно индексироваться не менее чем на величину инфляции;
- выборность губернаторов, мэров и Совета Федерации, а также судей населением;
- принятие закона о Конституционном собрании и нового закона об общероссийском референдуме вместо старого;
- недра страны и доход от их использования могут принадлежать только всему народу.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 1 июля. Этот день станет выходным. Кроме того, с 25 по 30 июня будет проходить досрочное голосование. Всего на проведение кампании выделено около 14,8 млрд рублей, Алтайский край получит 261 млн рублей. Большая часть денег пойдет на оплату труда членам участковых избирательных комиссий.
Комментарии
Смысл ?
В зоопарк - можно.
В санаторий - можно.
На процедуру обнуления - можно.
На митинг - нельзя. Коронавирус!
Может вырасти для начала самой не делать то что не нравится народу?
Хватит вводить людей в заблуждение и молоть чушь. Нет никаких поправок. Есть только плебисцит по обнулению сроков действующего "президента".
А продуманно сделали. подготовились....овт так раз и ..запретили митинги.
"народ - заткни свой рот".
Если поправки написали пакетом, значит это кому то надо. Простолюдинов не спросят, рабы - для работ.
Очень несерьезный аргумент придумала мэрия.Вызывает некоторое недоумение.
к сожалению, ни одной поправки от КПРФ не прошло, едоросня поганая своими 2/3 голосов только своё протолкнула.
Парад проводить можно, а митинг нельзя. Вот она свобода слова.Какие ещё могут быть сомнения по поводу президента и конституции?
царя, Вы имеете в виду? Он будет сидеть там, пока ресурсы не кончатся или пока, как Брежнева не унесут. Может даже Сталина рекорд побъёт на троне.А что, конституцию можно ещё раз переписать. Найдётся очередной халуй типа терешковой, который пожизненное правление предложит.
Прежде чем предлагать новую редакцию, полагаю необходимо прежде всего, чтобы прежняя редакция исполнялась надлежащим образом, в противном случае результат будет тем же самым.
А митинговать в поддержку обнуления, можно?
и правильно неразрешили, ведь согласно новой редакции конституции
Статья 75.1
В Российской Федерации ...обеспечиваются ... политическая...солидарность...
А был бы я жителем Екатеринбурга и будь моя воля я бы экс-мэра Ройзмана назначил городничим по второму разу.Уж очень много он сделал для этого города.
Вот пусть эти мэрины и меняют конституционный строй одни.
10.06.2020 09:46
- гость -
Второй день про: "уж очень много он сделал...."
Можно подробнее?
Про пакет поправок: взяли банан, ананас, яблоко и кусок г..
Все перемешали.
Вы будете это есть?
10.06.2020 09:15
- гость -
Всё правильно. Что ещё можно ждать от коммунистов, кроме хайпа, как говорит сейчас молодежь? Правильно, только подлости и желания свалить страну в пучину гражданской войны и побоища. Уверен, как Прусаковой, Зюганову и прочим почитателям Ленина глубоко безразлична судьба нашего народа. Им нужда только власть! Своя! Личная! Они готовы использовать для этого любой малозначительный повод и возможность!
Но нет, этого у них не выйдет. Не получится запудрить мозги нашему российскому народу. И именно для этого принимаются поправки в Конституцию! Именно для этого направлена работа власти - на сохранения мирного неба над головой, на сохранения спокойной и сытой жизни народа.
Власти приняли грамотное и верное решение. Поддержу! Присоединяйтесь к поддержке и вы, читатели Амик!
глубоко безразлична судьба нашего народа.
я дико извиняюсь, "нашего" это какого...
Все знают только одну сторону борьбы Ройзмана с наркотиками в его родном городе.Поищите его имущественное состояние(хотя бы не скрытое).Сейчас это модно.Всё это он приобрёл до мэрства или после?
10.06.2020 10:01
Поддержу власть!
Почем комментарии? Хоть рублей 50 за такое дают?
А мэрия ничё не напутала , походу она превышает свои полномочия в конституции в ст. 31 ясно написано, что граждане имеют право на митинг! С какого хрена они решили что они выше конституции?!?!?!?
месный, пока у нас народ не поймёт, что народ и есть закон, народ и есть конституция, то они и будут на коленях стоять и разрешения у бояр спрашивать.
Сказку в детстве читал "Приключения нолика"
0.06.2020 10:01
Поддержу власть!
Уверен, как Прусаковой, Зюганову и прочим почитателям Ленина глубоко безразлична судьба нашего народа. Им нужда только власть! Своя! Личная!
Особенно Прусаковой Ей так власть нужна, что она даже не стала выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора, хотя легко могла бы всех победить. Ну а как Зюганов слился в 1996 уже в учебниках истории написано.
Мэрию полным составом поставить к стенке, нехрен идти против народа. Дармоеды.
10.06.2020 10:14
- гость -
О чём вы?! Мне никто денег за комментарии не платит.
10.06.2020 10:33
- гость -
Все просвещенные и знающие люди тогда писали, что шансов у Прусаковой не было никаких. Томенко мощно зашёл в наш край. Молодой, амбициозный, перспективный. Он и победил. Поддержка Москвы и местного населения обеспечила победу. Результаты видны - на улицах пробки из машин, в магазинах - из покупателей с тележками.