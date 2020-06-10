Алтайские коммунисты 20 июня собирались провести митинг в Барнауле против поправок в Конституцию. Партийцы намеревались привлечь на массовое мероприятие до 500 человек, однако получили ожидаемый отказ. Администрация города не согласовала митинг из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом.

"Не как в Америке"

Алтайский крайком КПРФ в следующую субботу, 20 июня, был готов вывести своих сторонников на площадь Ветеранов, которая находится в нескольких сотнях метров от здания правительства Алтайского края. Речь идет о всероссийской массовой акции протеста "Против принятия "путинской" Конституции".

Длительность митинга могла составить два часа, организаторы также заявляли звукоусиливающую аппаратуру. Заявку подали в мэрию 5 июня. В документе было сказано, что на акцию выйдет не более 500 участников. Накануне администрация города приняла решение отказать в проведении митинга.

Как прокомментировали amic.ru в пресс-службе мэрии, отказ коммунистам был связан с действующим запретом на проведение массовых мероприятий. Впрочем, теоретически представители КПРФ могут провести серию одиночных пикетов этот день. Первый секретарь алтайского крайкома Мария Прусакова сообщила amic.ru, что пока официальный документ от администрации не получен, комментировать альтернативные варианты выражения протеста она не будет. "Конечно, в какой-то форме мы это сделаем, но не как в Америке", – иронично добавила Прусакова. Возможно, из-за введенных еще в марте ограничений всю протестную активность системной оппозиции придется переносить в онлайн-формат.

"Наши поправки не свалены в кучу

Ранее КПРФ заявила об отказе поддержать пакет поправок в Конституцию и призвала сторонников прийти на участки и проголосовать против.

"Мы прямо обратились к гражданам: нельзя отсиживаться! Ты только тогда являешься гражданином, когда активно борешься за свою державу, за своих детей и внуков. Когда ты приходишь на избирательный участок, чтобы выразить свою точку зрения. Поэтому надо идти и голосовать по совести. Пусть каждый проголосует так, как считает нужным", – заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Одновременно с бойкотом "путинской" Конституции коммунисты запустили электронную платформу, где каждый желающий может поддержать 15 альтернативных поправок в Основной закон страны, которые разработали "красные".

Голосование идет на сайте "КпрфКонституция.рф". Но выразить свою точку зрения можно не только онлайн. Более 2000 пунктов голосования будет открыто региональными организациями КПРФ по всей России.

"Принципиальное отличие нашего голосования от того, что собирается проводить власть: наши поправки не свалены в одну кучу. За каждую поправку можно проголосовать отдельно – за или против. Сравните это с подходом власти: в одну "кастрюлю" с поправками социального содержания слиты поправки, обнуляющие отсчет президентских сроков и усиливающие и без того огромные полномочия президента", – рассуждает зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Мэров – выбирать, пенсионный возраст – понижать

Среди поправок от КПРФ можно выделить несколько ключевых предложений (часть из них, справедливости ради, повторяет поправки от властей):

пенсионный возраст – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;

плата за жилищно-коммунальные услуги – не более 10% дохода семьи;

зарплаты и пенсии не могут быть меньше прожиточного минимума;

все социальные выплаты должны ежегодно индексироваться не менее чем на величину инфляции;

выборность губернаторов, мэров и Совета Федерации, а также судей населением;

принятие закона о Конституционном собрании и нового закона об общероссийском референдуме вместо старого;

недра страны и доход от их использования могут принадлежать только всему народу.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 1 июля. Этот день станет выходным. Кроме того, с 25 по 30 июня будет проходить досрочное голосование. Всего на проведение кампании выделено около 14,8 млрд рублей, Алтайский край получит 261 млн рублей. Большая часть денег пойдет на оплату труда членам участковых избирательных комиссий.