Каждый девятый участок в Алтайском крае в ходе голосования за поправки в Конституцию будет оснащен комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом amic.ru рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Всего планируется задействовать 203 КОИБа. Правда, воспользоваться ими смогут далеко не все избиратели: из-за рекомендаций Роспотребнадзора в лучшем случае за день на одном участке смогут проголосовать лишь 120 человек.

Тотальная дезинфекция

Столь скромные цифры объясняются тем, что за час возможностью отдать свой голос воспользуются не более 8-10 избирателей, так как планируются паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей. Маски и перчатки получат не только все члены избиркома, но и избиратели, которые придут на УИК без средств защиты. Из дополнительных новшеств – использование одноразовых ручек. На входе предполагается обязательная термометрия, а также обработка рук и обуви санитайзером. Кроме того, членам УИК предоставят дополнительную защиту в виде индивидуальных пластиковых экранов.

Известно, что незадолго до начала голосования все представители участковых избирательных комиссий должны сдать тест на коронавирус.

Также требования по безопасности предполагают, что под участки для голосования будут приспособлены большие помещения (школьные холлы), что позволит избежать скученности и соблюдать социальную дистанцию. В школах потоки входящих и выходящих будут разводить, используя разные двери.

Пока крайизбирком анализирует все помещения, которые есть в наличии участковых комиссий, чтобы выбрать наиболее подходящие. По словам главы КИК, для голосования на открытом воздухе будут использоваться придомовые территории.

Как пояснила Ирина Акимова, агитация на этот раз не предполагает личного общения с избирателями. Все материалы члены комиссий будут опускать в почтовый ящик, а также расклеивать объявления на подъезды, чтобы избежать прямого контакта с людьми. Для консультации по всем вопросам будет работать горячая линия, также вопросы можно задать по электронной почте.

Подача заявок на голосование по месту пребывания через МФЦ, территориальные избиркомы и портал госуслуг будет осуществляться с 5 июня, с 16 июня она станет возможна через УИК.

Маску снимите, пожалуйста

Кстати, не остался в стороне от избирательной кампании и Роспотребнадзор. Ведомство уже опубликовало рекомендации для подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность", – говорится в одном из пунктов рекомендаций, размещенных на сайте ведомства.



При этом голосующий не должен передавать паспорт члену участковой комиссии в руки, его предъявляют в развернутом виде: сначала показывают разворот документа с ФИО и фотографией, затем страницу с пропиской. В рекомендациях сказано, что площадку для голосования предпочтительнее устроить на открытом воздухе, на входе в избирательный участок, а рядом с ней – санитарную комнату с мылом, водой и салфетками для участников и членов комиссии.



Кроме того, рекомендовано использовать кабинку для голосования без передней шторки, перед проходом к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых масок и перчаток. В помещении для голосования гражданам рекомендовано находиться не больше 15 минут.