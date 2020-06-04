Каждый девятый участок в Алтайском крае в ходе голосования за поправки в Конституцию будет оснащен комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом amic.ru рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Всего планируется задействовать 203 КОИБа. Правда, воспользоваться ими смогут далеко не все избиратели: из-за рекомендаций Роспотребнадзора в лучшем случае за день на одном участке смогут проголосовать лишь 120 человек.
Тотальная дезинфекция
Столь скромные цифры объясняются тем, что за час возможностью отдать свой голос воспользуются не более 8-10 избирателей, так как планируются паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей. Маски и перчатки получат не только все члены избиркома, но и избиратели, которые придут на УИК без средств защиты. Из дополнительных новшеств – использование одноразовых ручек. На входе предполагается обязательная термометрия, а также обработка рук и обуви санитайзером. Кроме того, членам УИК предоставят дополнительную защиту в виде индивидуальных пластиковых экранов.
Известно, что незадолго до начала голосования все представители участковых избирательных комиссий должны сдать тест на коронавирус.
Также требования по безопасности предполагают, что под участки для голосования будут приспособлены большие помещения (школьные холлы), что позволит избежать скученности и соблюдать социальную дистанцию. В школах потоки входящих и выходящих будут разводить, используя разные двери.
Пока крайизбирком анализирует все помещения, которые есть в наличии участковых комиссий, чтобы выбрать наиболее подходящие. По словам главы КИК, для голосования на открытом воздухе будут использоваться придомовые территории.
Как пояснила Ирина Акимова, агитация на этот раз не предполагает личного общения с избирателями. Все материалы члены комиссий будут опускать в почтовый ящик, а также расклеивать объявления на подъезды, чтобы избежать прямого контакта с людьми. Для консультации по всем вопросам будет работать горячая линия, также вопросы можно задать по электронной почте.
Подача заявок на голосование по месту пребывания через МФЦ, территориальные избиркомы и портал госуслуг будет осуществляться с 5 июня, с 16 июня она станет возможна через УИК.
Маску снимите, пожалуйста
Кстати, не остался в стороне от избирательной кампании и Роспотребнадзор. Ведомство уже опубликовало рекомендации для подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
"Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность", – говорится в одном из пунктов рекомендаций, размещенных на сайте ведомства.
При этом голосующий не должен передавать паспорт члену участковой комиссии в руки, его предъявляют в развернутом виде: сначала показывают разворот документа с ФИО и фотографией, затем страницу с пропиской. В рекомендациях сказано, что площадку для голосования предпочтительнее устроить на открытом воздухе, на входе в избирательный участок, а рядом с ней – санитарную комнату с мылом, водой и салфетками для участников и членов комиссии.
Кроме того, рекомендовано использовать кабинку для голосования без передней шторки, перед проходом к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых масок и перчаток. В помещении для голосования гражданам рекомендовано находиться не больше 15 минут.
Комментарии
для голосования на открытом воздухе будут использоваться придомовые территории.
Надеюсь разрешения собственников домов получили?
Избиратели будут минимально контактировать с организаторами референдума
а-то, организаторы то в мАскве, и не референдум а опрос мнения )))
Ну вот, осталось только поправки в Конституцию внести и тогда полная власть над людьми у власть имущих будет!
Полицейским разрешили стрелять в людей и первый убитый уже имеется в Екатеринбурге.
«Не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» (с)
4.06.2020 08:47
CALIBR
Не соглашусь!
Если опять придёт 10% населения большая часть из которых под впечатлениями от роликов. То и считать не нужно.
А вот если все массово выразят протест.
Это как минимум покажет, что не такое уж мы и стадо.
Да и не так это просто подтасовать, на самом деле
"Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность"
а если г-н не прислушается к рекомендации верить на слово )))
Это не референдум - зачем лгать, а незаконное голосование. Населению страны предлагают участвовать в преступлении по продлению пожизненного правления нелегитимного! Вариант один - бойкот! Участие в голосовании само по себе преступление и признание законности этого безобразия, тем более что результат уже известен и по явке и по тем кто за... Братва борется за свою жизнь, значит пойдет на все.
По словам главы КИК......)))))))))))
На входе предполагается обязательная термометрия.........///Это как? То есть если у человека температура ему откажут в его голосе? На каком основании?)))
Одна чушь
146%
Подпиндосные тролли активизированы на то чтобы максимально оттянуть голоса на предстоящем голосовании. Путину нужно разбудить общество, поднять гражданское самоосознание и политическую активность людей, потому что понимает что он не вечен и не может всегда в ручном режиме исправлять саботаж и диверсии компрадорской элиты (а другой к сожалению пока не видно, либо она в зачаточном состоянии).
Поправки в гл.3-8 Конституции могли быть приняты без народного голосования!
Для дальнейшей суверенизации Путину нужна поддержка народа! Прозападным элитам менять ничего не надо! Это нужно народу!
4.06.2020 08:51
iOne
Не соглашусь!
Если опять придёт 10% населения ...
+++++++++++++++
Вы не соглашаетесь с Наполеоном II,которому вторил Сталин потом - я лишь привёл цитату.))
Ваша уверенность в 10% населения свидетельствует о том,что вы :
- осведомлены лучше ЦИК.
- соглашаетесь с тем,что эти 10% чудесным образом превращаются в шестьдесят и более процентов поддержки после соответствующей обработки результатов голосования.
О чём речь ?
4.06.2020 09:10
М
Трольчатник - опять на Путина клевещешь - он вечен и всех нас переживет!
Это нужно народу!
список народа в студию (с)
4.06.2020 09:12
CALIBR
Ну не считаю не одного ни другого гениями. Это действительно так.
Просто не понимаю, что и кому можно доказать.
Как отличить байкот от молчаливого согласия вот я о чем.
Явка вообще значения не имеет.
Протестовать не здесь нужно.
Так хоть какие-то надежды есть
Не лезь в дерьмо не будешь вонять...
Пойдёшь голосовать - замараешься ....
4.06.2020 09:27
- гость -
Блин ну объяснить вы!!!!
Не догоняю ни как...
Кто точно пойдёт?
Те кто очень за! Так ведь. Зачем тогда , что-то мутить вообще.
4.06.2020 09:23
iOne
Явка вообще значения не имеет.
Так хоть какие-то надежды есть
+++++++++++++++
Выше постом вы утверждали обратное : "Если опять придёт 10% населения большая часть из которых под впечатлениями от роликов."
А что надежда умирает последней - я тоже в курсе.
4.06.2020 09:36
CALIBR
Блин да не о том речь совсем!!!
В чем обратное?
Я о том, что пойдут те кто хочет проголосовать "за" в большинстве.
А остальные ,для системы, как говорится "кивнули в телевизор"
4.06.2020 09:47
iOne
+++++++++++++++++
А я о том,что голосуй не голосуй всё равно получишь....морковку. Увы и даже без блинов.)
В Ютубе есть
"Элла Памфилова. Поправки в Конституцию уже легитимны. (20.03.2020)" - вэлком.
Массовое голосование "Нет" существенно осложнит подтасовку при этом
оболваниванииголосовании
4.06.2020 09:54
CALIBR
Ну так у неё есть основания так говорить . Есть ведь ВЦИОМ который данные предоставляет
А если ещё и те кто против не пойдут, так значит она на 200% права.
Против ведь ни кто не высказался, просто вируса испугались
Просто вот это "всё уже решено" напрягает!
Всё равно ведь умрете смысл , сейчас барахтаться , типа того