"Трезвым ни разу не видел". Главный нарколог Минздрава рассказал о Михаиле Ефремове

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн утверждает, что неоднократно встречал артиста Михаила Ефремова, и каждый раз актер был в состоянии опьянения. Об этом врач заявил в эфире Первого канала.
"Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу, – заявил Брюн (цитата по РИА "Новости"). – Я думаю, что тут еще и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны бить тревогу".
Он выразил уверенность, что наркологи могли бы помочь преодолеть тягу к спиртному. Для этого разработаны специальное лечение и мотивирующие процедуры.
Ранее Михаил Ефремов оказался в центре внимания общественности после того, как стал виновником ДТП, в котором погиб человек.
Экспертиза установила, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Ранее amic.ru писал, что Брюн поддержал законопроект о принудительном лечении от алкоголизма. Специалист отметил, что наркологическая служба в стране полностью готова к таким изменениям. По словам Брюна, при условии работы с больным от алкоголизма излечиваются 80% пациентов.
Комментарии
"Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", интересная формулировка... Убив человека ножом (к примеру) получишь статью за убийство и большой срок, а выпил, сел за руль, убил человека и все нормально - смерть по неосторожности, а следовательно и наказание более мягкое.
В первую очередь - сам дурак,остальное - сопутствующие факторы.
Интересно, почему нарколог видя такую ситуацию, не передал информацию в ГИБДД, что бы те взяли под контроль водителя и автомобиль? Скорее всего, ездить в таком состоянии у него было уже обыденностью.
Товарищ главный нарколог, а если Вы ни разу не видели его трезвым, каким образом он получал справку дла продления прав? Почему Вы не проявили принципиальность и не поставили вопрос об отзыве справки и лишении Ефремова прав? Не хотите разобраться в своём ведомстве? А то все плохие, а вашим спецам денюшку малую дали, и они убийцу на дорогу выпустили. Не пора, как в полиции, ввести персональную ответственность руководителей за коррупцию подчинённых?
Конечно е есть разница! Взял нож, замахнулся, воткнул. То есть был умысел нанести повреждение. А в случае ДТП нет умысла. Причинение смерти по неосторожности. Опьянение - отягчающее обстоятельство.
Всему виной коррупция. Очевидно же что при таком образе жизни он попадался за рулём в нетрезвом виде, но уходил от ответственности. Пример..
"Российский артист Михаил Ефремов на сегодняшнем незаконном митинге в Москве отобрал у сотрудников правоохранительных органов мегафон и попросил их разойтись."
И это сошло с рук! При этом обычный человек за пластиковый стаканчик реальный срок получает.
10.06.2020 08:53
- гость -
Нет, я понимаю как бы различие, но в душе непонятки...
Семья...да хоть забейся "тревогу"...такие не переделываются, исключения ОЧЕНЬ редки
Интересно получается, что алкоголизме виновата не пьяная рожа, а семья. Принудительного лечения у нас пока нет. Как будет, так и поговорим о "роли семьи"