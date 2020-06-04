Россиян хотят принудительно лечить от алкоголизма

В Госдуме готовят законопроект о принудительном лечении от алкоголизма, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в российском парламенте.
Причиной для возвращения к вопросу об обязательном лечении алкоголиков стала череда трагических происшествий с детьми, случившихся по вине нетрезвых родителей во время самоизоляции.
По информации ученых из Санкт-Петербургского университета, более половины случаев жестокого обращения с детьми происходит при злоупотреблении спиртным их родителями. На этом фоне поправки готовятся внести как в КоАП, так и в УК РФ.
"Родитель, совершивший преступление, будет находиться на специальном учете в органах полиции, с обязанностью проходить специальные психологические курсы", – пояснила суть будущих изменений депутат Госдумы Оксана Пушкина.
Кроме того, она рассказала, что родителей-алкоголиков предлагается принудительно помещать в наркодиспансеры. Для этого будет предусмотрена четкая процедура передачи ребенка другим родственникам или в социальные учреждения на время реабилитации родителей.
Инициативу поддержал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, отметив, что наркологическая служба в стране полностью готова к таким изменениям. По словам Брюна, при условии работы с больным, от алкоголизма излечиваются 80% пациентов.
Комментарии
За!
И чиновников от идиотизма.Заодно.
Вопрос в том кто и как будет решать кто алкоголик а кто нет?
это пи...ц просто. будут отбирать все и принудительно лечить.
у врачей считается алкоголиком тот кто пьет пиво хотя бы один раз в неделю.
даже приказ какой то есть.
Что-то последнее время из уст депутатов стало часто вылетать слово "принудительно". Ох не доведёт это до добра.
Алкоголизм безусловно беда. Но у нас что не пивзавод, то директор сами знаете из какой партии. Пивнушки в городе кругом. Водка стоит копейки. При этом у людей работы нет, ещё и самоизоляция, вот и спиваются.
Сначала спаивают потом принудительно лечат.
4.06.2020 15:03
гость
Что не так? Что за потребность организма в еженедельных "попить пивка"?
Разве не зависимость?
Вместе в вождем стареют и впадают в маразм и его сообщники - будут непущать и запрещать принудительно!
4.06.2020 15:01
месный
Вопрос в том кто и как будет решать кто алкоголик а кто нет?
Извечный вопрос, а судьи кто? Знаю нескольких, глупее меня, подлее, но выносят решения опираясь на свое эго, а страдают люди. Кто назначит достойных? Достойнейшие из достойных. А кто эти достойнейшие? Судей назначил путин, а с этим персонажем всем давно уже все ясно.
Сколько уже звучало таких лозунгов "Собираются...."? Дальше лозунгов ничего. Вообще запретить алкоголь. От него одни беды людям. Но это же деньги в бюджет! Ну и что с того что деньги грязные!? Ведь не пахнут же!
Убрать весь алкоголь ,вообще убрать!
Те кто не смогут без алкопоила-сдохнут от сурогатов и тормозухи!
У остальных -нормальных- появятся новые, здоровый интересы и увлечения!
Хочешь расслабиться-иди в бассейн ,тренажёрку, стадион!
И всё-проблема решена!
Хочешь расслабиться-иди в бассейн ,тренажёрку, стадион!
ага,только они сейчас закрыты,в отличии от пивнух
ага,только они сейчас закрыты,в отличии от пивнух
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Купи велосипед Урал или Кама за тысячу, если денег нет. Очень полезен для сердца и здоровья.
ага,только они сейчас закрыты,в отличии от пивнух
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У меня знакомый, ходил пешком по 100-200 км за выходные.