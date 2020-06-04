Россиян хотят принудительно лечить от алкоголизма

В Госдуме готовят законопроект о принудительном лечении от алкоголизма, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в российском парламенте.

Причиной для возвращения к вопросу об обязательном лечении алкоголиков стала череда трагических происшествий с детьми, случившихся по вине нетрезвых родителей во время самоизоляции.

По информации ученых из Санкт-Петербургского университета, более половины случаев жестокого обращения с детьми происходит при злоупотреблении спиртным их родителями. На этом фоне поправки готовятся внести как в КоАП, так и в УК РФ.

"Родитель, совершивший преступление, будет находиться на специальном учете в органах полиции, с обязанностью проходить специальные психологические курсы", – пояснила суть будущих изменений депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Кроме того, она рассказала, что родителей-алкоголиков предлагается принудительно помещать в наркодиспансеры. Для этого будет предусмотрена четкая процедура передачи ребенка другим родственникам или в социальные учреждения на время реабилитации родителей.

Инициативу поддержал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, отметив, что наркологическая служба в стране полностью готова к таким изменениям. По словам Брюна, при условии работы с больным, от алкоголизма излечиваются 80% пациентов.