14-летних барнаульцев зовут на выборы

Барнаульцы проголосуют за присвоение краевой столице почетного звания "Город трудовой доблести". Постановление об этом подписал глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр мэрии.
Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля – одновременно с плебисцитом по поправкам в Конституцию – на 135 счетных участках, границы которых совпадают с избирательными. С 25 по 30 июня горожане смогут проголосовать с 16 до 20 часов, а 1 июля – с 8 до 20 часов.
Жителям краевой столицы предложат ответить на вопрос: "Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести"?"
В голосовании смогут принять участие все жители города, начиная с 14 лет. Для участия необходимо прийти на счетный участок, предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Напомним, инициатива о введении нового почетного звания для городов приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы и проведению Года памяти и славы.
Как ранее сообщал amic.ru, с 25 июня по 1 июля по всей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Принять участие в плебисците могут граждане России в возрасте от 18 лет. Как и где пройдет голосование, можно прочитать тут.
Комментарии
Барнаульцы проголосуют за присвоение краевой столице почетного звания "Город трудовой доблести"
Помню подобную движуху мутила некая Кувшинова Н. , но результатами не поделилась, наверное все забили.
Что с явкой совсем плохо ожидается?
Нафиг-нафиг итак не ходил, а тут еще и вирус подхватить можно. Сделали бы онлайн возможность. Проголосовал бы против.
уже ставшая традиционной завлекуха замануха )))
раньше буфетом заманивали, а на безденежье заманивают всякими опросами...
Это очередное преступление власти - заманивать 14 летних на голосование?! А там показал подросток паспорт с двух метров - и вот явка для обнуления!
А коронавирус на голосующих не будет нападать, только на тех кто против обнуленного?!
10.06.2020 12:42
- гость -
+1000000000!
А что вам до сих пор нравится конституция Ельцина???Давно пора было что то менять!Если что то предлагает власть,значит это все плохо?Читайте поправки и думайте мозгом,.Нельзя же быть стадом,пора и думать начинать!!!
10.06.2020 12:56
Елена
Всегда интересно было про таких персонажей - тролль это или проплаченный?
12:56
Елена
А что вам до сих пор нравится конституция Ельцина???
А что с ней не так? Как её не исполняли, так и этот клоунский новодел не будут!
Как заставить россиянина проглотить поправки? Так же как и заставить кота съесть горчицу - намазать под хвостом, сожрёт добровольно и с песней.
10.06.2020 12:56
Елена
А что вам до сих пор нравится конституция Ельцина???
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Да, мне нравилась и продолжает нравиться Конституция, которая ПРИНЯТА РЕФЕРЕНДУМОМ 12.12.93.
10.06.2020 12:56
Елена
А что вам до сих пор нравится конституция Ельцина???Давно пора было что то менять!
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Что конкретно вам не нравится в существующей КРФ? Вы её читали?
10.06.2020 12:56
Елена
Если что то предлагает власть,значит это все плохо?
Да! Ну или расскажите нам как полезно повышение пенсионного возраста, НДС, акцизов, сборов, прочих налогов. Как же нам полезны санкции.
10.06.2020 12:56
Елена
Если что то предлагает власть,значит это все плохо?Читайте поправки и думайте мозгом,.Нельзя же быть стадом,пора и думать начинать!!!
Прочитали поправки. Согласно предложениям властей и новой редакции, у собак будет больше прав, чем у людей.
Вот интересно, власти "думают мозгом", как вы предлагаете?
10.06.2020 12:56
Елена, ты-то что вылезла! Мы-то мозгами думаем, а ты другим местом все себе пробиваешь в этой жизни!
10.06.2020 12:56
Елена, ты-то что вылезла! Мы-то мозгами думаем, а ты другим местом все себе пробиваешь в этой жизни!
Ребяты - эта Елена именно тролль - сместила тему с вовлечения несовершеннолетних в политическую деятельность!!!
Барнаульцы проголосуют за присвоение краевой столице почетного звания "Город трудовой доблести". Постановление об этом подписал глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр мэрии.
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Какое лицемерие!
А в это время власти уже выставили на продажу здание клуба Трансмаш, где барнаульцы просили сделать музей трудовой доблести, посвященный труженикам тыла и истории промышленности. Здание клуба строилось в 40-е годы и было символом заботы власти о досуге и творческом развитии рабочих, интеллигенции и подрастающего поколения.
10.06.2020 12:56
Елена
Да, менять надо, но не оптом! И не все.
Насколько законно привлечение несовершеннолетних к политической деятельности, да ещё и разгар пандемии?
Надо обратиться в ВОЗ.
Подростков вовлекать с 14 лет, когда и всем остальным участвовать небезопасно, преступно!
Елена - это как раз одна из этих 14-леток, которым разрешили голосовать, вот ее и прет от щастья. Думает, что за умную и граждански активную сойдет, а родная партия это оценит.
10.06.2020 12:56
Елена
Если что то предлагает власть,значит это все плохо?Читайте поправки и думайте мозгом
читаем, думаем
политический, экономический солидаризм как-то дурно попахивает...
Голосование ни о чем. Никаких привилегий звание не дает. Тем более, заявлены города и регионы с большим количеством жителей. То есть провал Барнаула неизбежен. Даже, скорее, запланирован.
Да, мне нравилась и продолжает нравиться Конституция, которая ПРИНЯТА РЕФЕРЕНДУМОМ 12.12.93.
Она тоже не легалка. Там говорят не было 50 % явки (что то около 40 % по факту). Когда вопрос подняли о пересчете, бюллетени просто сожгли по быстрому. Но это хотя бы так. Просто явку немного не добрали
обратите внимание на список городов! Выбрали те, в которых ожидают протестное голосование и низкую явку.
10.06.2020 13:28
- гость -
Бюллетени сожгли, когда Ельцин проиграл выборы Зюганову.
Но то референдум по конституции в тысячи раз законнее, чем нынешнее не пойми что.
Но то референдум по конституции в тысячи раз законнее, чем нынешнее не пойми что.
не зря все-таки Белый дом из танков расстреливали...
Решение мягко говоря незаконное! Зазывать в период пандемии коронавируса детей на участки где будет скопление народа - это как называется?!
Вы этот электорат из подворотни сначала вытащите, куда понтовой самоизоляцией загнали (позакрывав школы, клубы, секции, стадионы...)