14-летних барнаульцев зовут на выборы

Барнаульцы проголосуют за присвоение краевой столице почетного звания "Город трудовой доблести". Постановление об этом подписал глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр мэрии.

Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля – одновременно с плебисцитом по поправкам в Конституцию – на 135 счетных участках, границы которых совпадают с избирательными. С 25 по 30 июня горожане смогут проголосовать с 16 до 20 часов, а 1 июля – с 8 до 20 часов.

Жителям краевой столицы предложат ответить на вопрос: "Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести"?"

В голосовании смогут принять участие все жители города, начиная с 14 лет. Для участия необходимо прийти на счетный участок, предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Напомним, инициатива о введении нового почетного звания для городов приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы и проведению Года памяти и славы.

Как ранее сообщал amic.ru, с 25 июня по 1 июля по всей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Принять участие в плебисците могут граждане России в возрасте от 18 лет. Как и где пройдет голосование, можно прочитать тут.