Когда будет голосование по изменению Конституции?

Общероссийское голосование проведут 1 июля 2020 года, в среду. Эту дату предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Гарантирую, что к 1 июля будут выполнены все необходимые требования проведения голосования: обеспечены открытость, прозрачность, достоверность и легитимность волеизъявления граждан", – сказала Памфилова во время рабочего совещания.

Президент Владимир Путин поддержал это предложение и подписал указ. Хотя проголосовать можно и раньше.