Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию перенесли и существенно изменили порядок его проведения. Избирательные участки на свежем воздухе, одноразовые ручки и неделя на то, чтобы отдать голос. Какие еще есть особенности у плебисцита-2020 и когда идти голосовать – читайте в материале amic.ru.
Общероссийское голосование проведут 1 июля 2020 года, в среду. Эту дату предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Гарантирую, что к 1 июля будут выполнены все необходимые требования проведения голосования: обеспечены открытость, прозрачность, достоверность и легитимность волеизъявления граждан", – сказала Памфилова во время рабочего совещания.
Президент Владимир Путин поддержал это предложение и подписал указ. Хотя проголосовать можно и раньше.
Да. Из-за пандемии существенно изменили порядок проведения плебисцита.
Гражданам предложат несколько алгоритмов голосования: на избирательных участках и на дому. Второй вариант подразумевает организацию выездного голосования. "При этом процедура такого голосования будет бесконтактной. Повсеместно будет использоваться зарекомендовавший себя механизм "Мобильный избиратель". Люди смогут выбрать удобную для себя форму волеизъявления", – говорит Элла Памфилова.
Подать заявку на голосование из дома смогут маломобильные граждане и те, кто не сможет оставить больного родственника или маленького ребенка, пишет РБК. При этом наблюдатели и члены избирательной комиссии в квартиры заходить не будут. То есть общение с участником голосования пройдет на лестничной клетке, у подъезда или на придомовой территории.
По словам главы ЦИК, всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и даже одноразовыми ручками. Как пишет "Коммерсант", выдавать бюллетень для голосования будут без указания серии и номера паспорта избирателя – достаточно просто расписаться.
Через избирательный участок в час будет проходить около восьми человек. "Перед началом работы мы планируем провести повсеместное тестирование организаторов голосования. Будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, на каждом участке будет установлен температурный контроль", – добавили Элла Памфилова.
По рекомендациям Роспотребнадзора, на участке нанесут специальную разметку, чтобы люди соблюдали 1,5-2-метровую дистанцию. Измерять температуру тела должны на подходе к месту голосования. Рядом с избирательным участком установят санитарную комнату, где можно будет помыть руки, а на входе – дозатор с антисептиком. Дезинфекция дверных ручек, столов, стульев, ящиков для бюллетеней рекомендуют проводить не реже одного раза в час.
В указе президента о назначении даты голосования об этом не говорится. Но о том, что 1 июля объявят выходным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как пояснил "Интерфаксу" Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, день голосования должен быть выходным по закону.
"Согласно закону о поправке в Конституцию, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день является нерабочим днем", – сказал Крашенинников. Даже если люди проголосуют раньше, то все равно 1 июля будем отдыхать.
Комментарии
а можно просто кивнуть телевизору?..
А если ветер унесет бюлютень на открытом воздухе, то можно переголосовать?
А можно просто телевизору кивнуть?
Это сделали для того, чтобы "избежать очередей" и свести угрозу заражения к нулю.
Простите не расслышал, что свести к нулю?
Анекдот:
- Зачем нужны поправки в Конституцию?
- Сохранить язык Пушкина, амурских тигров и семейные ценности.
- А сохранить Путина?
- Ну при чем тут это? Путин - просто приятный бонус.
Избирательные участки на свежем воздухе, одноразовые ручки и неделя на то, чтобы отдать голос. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Для полноты картины не хватает только штрафов тем кто не хочет в этом участвовать.
Отдать свой голос можно как на открытом воздухе, так и ...
А если дождь?
а шашлык на свежем воздухе будет?
а свежий воздух будет?
Мне стыдно за мою страну
Ну уже приняты поправки эти, просто хотят всех в этом замазать, типа круговой поруки) Только всем будет плевать на это когда терпение кончится.
Да, уж, такого бестыдства не было никогда и вот опять - ведь все знают, что эта комедия только для того, чтобы Путина сделать пожизненным...
2.06.2020 14:44
- гость -
эта комедия только для того, чтобы Путина сделать пожизненным...
А вы когда в 2008 президентом Медведева выбирали вам не казалось, что уже тогда это было цирком?