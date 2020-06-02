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Голосование по Конституции 2020: когда пройдет и как это будет

, ИА "Амител"
Отдать свой голос можно как на открытом воздухе, так и на дому
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию перенесли и существенно изменили порядок его проведения. Избирательные участки на свежем воздухе, одноразовые ручки и неделя на то, чтобы отдать голос. Какие еще есть особенности у плебисцита-2020 и когда идти голосовать – читайте в материале amic.ru.

1
Когда будет голосование по изменению Конституции?

Общероссийское голосование проведут 1 июля 2020 года, в среду. Эту дату предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова. 

"Гарантирую, что к 1 июля будут выполнены все необходимые требования проведения голосования: обеспечены открытость, прозрачность, достоверность и легитимность волеизъявления граждан", – сказала Памфилова во время рабочего совещания.

Президент Владимир Путин поддержал это предложение и подписал указ. Хотя проголосовать можно и раньше.

2
Проголосовать можно раньше... Что это значит?
Процедуру голосования по поправкам в Конституцию растянули на неделю. Отдать свой голос можно будет в период с 25 июня по 1 июля включительно. Это сделали для того, чтобы "избежать очередей" и свести угрозу заражения к нулю. Как отметила Памфилова, проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин.
3
А из дома проголосовать можно?

Да. Из-за пандемии существенно изменили порядок проведения плебисцита.

Гражданам предложат несколько алгоритмов голосования: на избирательных участках и на дому. Второй вариант подразумевает организацию выездного голосования. "При этом процедура такого голосования будет бесконтактной. Повсеместно будет использоваться зарекомендовавший себя механизм "Мобильный избиратель". Люди смогут выбрать удобную для себя форму волеизъявления", – говорит  Элла Памфилова.

Подать заявку на голосование из дома смогут маломобильные граждане и те, кто не сможет оставить больного родственника или маленького ребенка, пишет РБК. При этом наблюдатели и члены избирательной комиссии в квартиры заходить не будут. То есть общение с участником голосования пройдет на лестничной клетке, у подъезда или на придомовой территории. 

4
А как будут работать избирательные участки?
Их организуют как в просторных помещениях, так и на открытом воздухе. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в случае непогоды на уличных участках используют навесы, армейские палатки, тенты. 

По словам главы ЦИК, всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и даже одноразовыми ручками. Как пишет "Коммерсант", выдавать бюллетень для голосования будут без указания серии и номера паспорта избирателя – достаточно просто расписаться.

Через избирательный участок в час будет проходить около восьми человек. "Перед началом работы мы планируем провести повсеместное тестирование организаторов голосования. Будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, на каждом участке будет установлен температурный контроль", – добавили Элла Памфилова.

По рекомендациям Роспотребнадзора, на участке нанесут специальную разметку, чтобы люди соблюдали 1,5-2-метровую дистанцию. Измерять температуру тела должны на подходе к месту голосования. Рядом с избирательным участком установят санитарную комнату, где можно будет помыть руки, а на входе – дозатор с антисептиком. Дезинфекция дверных ручек, столов, стульев, ящиков для бюллетеней рекомендуют проводить не реже одного раза в час.

5
А по почте голосовать можно?
Нет. От такого формата решили отказаться. При этом в двух-трех регионах, как пишет РБК, голосование, возможно, пройдет в дистанционном электронном формате.
6
1 июля – выходной или нет?

В указе президента о назначении даты голосования об этом не говорится. Но о том, что 1 июля объявят выходным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил "Интерфаксу" Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, день голосования должен быть выходным по закону.

"Согласно закону о поправке в Конституцию, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день является нерабочим днем", – сказал Крашенинников. Даже если люди проголосуют раньше, то все равно 1 июля будем отдыхать.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

2.06.2020 14:17
- гость -

а можно просто кивнуть телевизору?..

2.06.2020 14:17
- гость -

А если ветер унесет бюлютень на открытом воздухе, то можно переголосовать?

2.06.2020 14:18
- гость -

А можно просто телевизору кивнуть?

2.06.2020 14:19
- гость -

Это сделали для того, чтобы "избежать очередей" и свести угрозу заражения к нулю.

Простите не расслышал, что свести к нулю?

2.06.2020 14:22
- гость -

Анекдот:
- Зачем нужны поправки в Конституцию?
- Сохранить язык Пушкина, амурских тигров и семейные ценности.
- А сохранить Путина?
- Ну при чем тут это? Путин - просто приятный бонус.

2.06.2020 14:24
ЯЛЕГЕНДА

Избирательные участки на свежем воздухе, одноразовые ручки и неделя на то, чтобы отдать голос. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

2.06.2020 14:28
- гость -

Для полноты картины не хватает только штрафов тем кто не хочет в этом участвовать.

2.06.2020 14:32
- гость -

Отдать свой голос можно как на открытом воздухе, так и ...
А если дождь?

2.06.2020 14:34
- гость -

а шашлык на свежем воздухе будет?

2.06.2020 14:37
- гость -

а свежий воздух будет?

2.06.2020 14:38
- гость -

Мне стыдно за мою страну

2.06.2020 14:40
Гость

Ну уже приняты поправки эти, просто хотят всех в этом замазать, типа круговой поруки) Только всем будет плевать на это когда терпение кончится.

2.06.2020 14:44
- гость -

Да, уж, такого бестыдства не было никогда и вот опять - ведь все знают, что эта комедия только для того, чтобы Путина сделать пожизненным...

2.06.2020 14:49
- гость -

2.06.2020 14:44
- гость -
эта комедия только для того, чтобы Путина сделать пожизненным...

А вы когда в 2008 президентом Медведева выбирали вам не казалось, что уже тогда это было цирком?

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