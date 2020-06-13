"Предал я всех". Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, где попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Запись опубликовали на YouTube-канале "Гражданин поэт".
Ефремов пообещал помочь семье Захарова всеми средствами, если они примут его помощь и поймут, что "это не попытка откупиться, а попытка искупить". Он отметил, что, несмотря на свою популярность, не будет отмазываться и привлекать свои связи, чтобы избежать наказания, а также заявил, что садиться за руль пьяным "непростительно".
"Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", – закончил Михаил.
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и, как выяснилось позднее, наркотического опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Сам актер никаких травм не получил, а вот водитель отечественного авто от полученных травм скончался в больнице.
Комментарии
@Михаил Ефремов поделился впечатлениями о Музее Б.Н. Ельцина: (29 сентября 2016)
– Замечательный музей. Ваш музей просто супер. Да еще и в центре России. ….Я бродил и думал вот о чем. Ведь «Спартак» поднял восстание рабов. Ельцин поднял, конечно, не рабов, но людей с еще советским рабским сознанием. И естественно у такого человека должен быть такой грандиозный музей. По нему надо ходить не так, как мы, полтора часа, а потратить на это несколько дней. Я не успел вникнуть в суть многих вещей. Конечно, я что-то знаю, чему-то был очевидцем. Здесь можно проводить уроки истории. @
. Ведь «Спартак» поднял восстание
Спортивный клуб забастовал?
1
@И не пора ли от вопроса что случилось, перейти к вопросу - почему случилось?
Первый ответ, который приходит в голову при характеристике происшедшего, это вседозволенность мажоров, селебрети и т.д. Но только ли? Теперь все вдруг вспомнили, что заслуженный артист выпивал и даже на работе, и даже на гастролях. Ужас какой! И за руль нетрезвым сел! Вообще недопустимо!
Всем всегда? А если небольшой экскурс в историю?
Это не наш ли президент дирижировал в Берлине «Калинку»? Это не он ли не смог выйти из самолёта в Шенноне на встречу с премьер-министром Ирландии?
Но есть ещё один эпизод в биографии первого Президента России, приведенный в книге А.В. Коржакова «Бесы 2.0.А цари-то ненастоящие!» Приведу большой отрывок, но это стоит того.@
2
@«…Сами «випы» с техникой, в том числе и автомобильной, не дружили совсем. Своими руками у них вообще всё плохо получается делать, особенно если подшофе. Как-то мы в компании с Ельциным и моим напарником Юрием Одинцом приехали ко мне в Молоково на двух машинах — моей «Ниве» и ельцинском «Москвиче». Вечером, естественно, была баня и все сопутствующее. Спозаранку Ельцин поднялся, сходил в туалет, а затем не проспавшемуся ЕБН захотелось покататься на «тачке». Зная, что я его за руль не пущу, так как он уже разбивал мою машину, Ельцин поднял только Одинца, завел своего «Москвича» и… Какой же русский не любит быстрой езды… В деревне поднимаются рано. Метрах в пятистах за Молоково на дороге стояли «Жигули» и мотоцикл с двумя седоками. Водитель машины через открытую дверь разговаривал с мотоциклистом. Чем они помешали «чайнику» Ельцину на достаточно широкой дороге, так никто потом и не понял. Может, он снова перепутал педали. От удара у «Жигулей» оторвало дверь, а мотоцикл смело с дороги. @
3
@Ситуация дикая: за рулем — нетрезвый оплот демократии, рядом — разбитая техника и покалеченный пассажир мотоцикла. Это — легкое уголовное дело даже для студента юрфака. Горбачев, который в то время мечтал найти хоть какой-нибудь повод задвинуть Ельцина, озолотил бы любого, кто ему рассказал о случившемся. Ситуацию пришлось «разруливать». Разбитые «Жигули» в тот же день отогнали на сервис, где из побитой машины сделали просто новый автомобиль. Его хозяин не стал писать никакого заявления, поэтому разбирательства не последовало. С пострадавшим оказалось сложнее. Травмы были серьезные (поврежденный позвоночник, надорванные почки и т. д.), после чего человек долго и тяжело болел. Конечно, несчастному при нашем участии покупали лекарства, меняли врачей, больницы, но через полгода он все-таки умер. Хоронили его тоже мы, так как близких родственников покойный не имел. А Ельцин за это время даже ни разу не спросил о судьбе, по сути, убитого им человека».
Не в этой ли безнаказанности российской власти, начиная с первого президента, причина того, что происходит в стране и на дорогах?
Рискну предположить, что все, что положено царю, разрешено и шуту. @
Вот уж эти девяностые проклятые, явно ельцин во всем виноват. Если не хотим девяностые и ельцина надо идти 1 июля голосовать за принятые поправки и глядишь пьяных за рулем не будет.
09:53 Гость @явно ельцин во всем виноват@
@Не в этой ли безнаказанности российской власти, начиная с первого президента, причина того, что происходит в стране и на дорогах?
За рулём водитель.
10:17 гость - @За рулём водитель.@
@Когда пьянь берется управлять чем-либо (автомобилем или страной), это всегда приводит к трагическим последствиям.@
интересно в какой колонии он будет отбывать? в Рубцовске может?
Всё познаётся в сравнении. У нас в 2018 пьяный на джипе на скорости более 150 км.ч на Ленинском-Анатолия совершил дтп с 3 погибшими, двое из них малые дети. Что дали?
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Верховный суд России на два года и два месяца сократил наказание Александру Руденко, который устроил страшную аварию в Барнауле в октябре 2018 года. Об этом сообщили «Вести Алтай».
Решением Верховного суда срок понизили до 5 лет и 9 месяцев.
«Есть вероятность, что это даже не колония общего режима, а поселение, что-то совершенно неадекватное. Все в негодовании, все возмущены, удивлены. Адвокаты сейчас консультируются, мы ждем каких-то предложений, заключений..." - рассказала Елена Корецкая, мать одной из погибших девочек.
Ефремов тогда на строгий выговор точно наездил?
Ещё бикташев сбил на бумере девчонку пешехода и
другую машину.
@@, ты бы завернулся в свои простыни про ельцина и отполз бы на ближайшее кладбище.
P.S. @Когда пьянь берется управлять чем-либо (автомобилем или страной), это всегда приводит к трагическим последствиям.@
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А вот тут согласен. Боря по пьяни подсунул нам крошку цахеса. Кто бы знал, какие трагические будут у этого последствия?
если коллективный запад скрежещет зубами,значит мы идём верной дорогой,господа
"если коллективный запад скрежещет зубами,значит мы идём верной дорогой,господа"
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"Господа" сплотились вокруг обнуляйтера, у них госуомпании и целые отрасли в кормлении, а поддержанты вроде тебя - просто холопы, повторяющие параноидальный бред про коллективный Запад за чашку роллтона.
До слов о том : " как хорошо , что это не видит мама " можно было верить , НО потом у него немного сбойнуло , и , дальше игра не пошла , не вытянул , стало понятно что работает на камеру ……...
Коллективный запад обхаживает твою ридну украину,занимает ей деньги что её поиметь или просто так от чистого сердца?
не поддерживаю пьяную езду ни в каком варианте
но сказал от души
поверил
посидит
может и от алкоголизма избавится...хотя мало верится
хотя мужика не вернешь(
И когда он был искренним? Здесь, или когда говорил гайцам про "денег до х...". Всегда было "что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Не верю ещё и потому, что он бухал лет 40, из них последние несколько лет, судя по всему, ежедневно. Что бы выйти из этого состояния и прийти в нормальное, нужно несколько месяцев с риском встречи с белочкой. Так что осознание вряд ли произошло. Хорошая работа адвокатов-режиссёров, поняли, что внаглую отмазать не получится.
Адвокат Ефремова озвучил предполагаемую сумму выплаты семье погибшего Захарова,чтобы уменьшить срок отсидки.Действительно,до х...