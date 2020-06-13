"Предал я всех". Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, где попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Запись опубликовали на YouTube-канале "Гражданин поэт".

Ефремов пообещал помочь семье Захарова всеми средствами, если они примут его помощь и поймут, что "это не попытка откупиться, а попытка искупить". Он отметил, что, несмотря на свою популярность, не будет отмазываться и привлекать свои связи, чтобы избежать наказания, а также заявил, что садиться за руль пьяным "непростительно".

"Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", – закончил Михаил.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и, как выяснилось позднее, наркотического опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Сам актер никаких травм не получил, а вот водитель отечественного авто от полученных травм скончался в больнице.