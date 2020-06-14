15-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Несовершеннолетний водитель мотоцикла Racer RC-110 N попал в аварию в Усть-Канском районе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло на улице Кудачина в селе Яконур. 15-летний мотоциклист не справился с управлением мотоцикла, съехал в кювет и допустил опрокидывание.

В результате подросток получил телесные повреждения. Его госпитализировали в районную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что 17-летний житель Алтайского края пропал после ДТП в Новосибирске.