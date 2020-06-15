Названы кандидаты на замещение должности главы Славгорода

Заместителей главы города Людмилу Подгору и Оксану Шамай рассматривают в качестве кандидатов на замещение должности главы Славгорода, сообщает газета "Славгородские вести".
Нынешний и.о. первого заместителя главы администрации города Дмитрий Петраков не вошел в число претендентов.
Председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил, что во вторник народные избранники детально обсудят сложившуюся ситуацию.
"Все последние события, связанные с выявленными фактами коррупции главы города, стали для горожан и представителей депутатского корпуса полной неожиданностью, но нужно принимать дальнейшие решения, в каком направлении городу идти и развиваться дальше", – подчеркнул Гутяр.
Как ранее писал amic.ru, по предложению губернатора Виктора Томенко 16 июня Городской совет депутатов рассмотрит вопрос об отставке мэра Славгорода Сергея Горбунова. Это связано с тем, что его подозревают во взятке. Он дал признательные показания.
Комментарии
"с выявленными фактами коррупции главы города, стали для горожан и представителей депутатского корпуса полной неожиданностью"
может выявление стали неожиданностью, коррупция была отлажена, а тут покусились на святое. Да как посмели, это "стало для горожан и представителей депутатского корпуса полной неожиданностью"