Названы кандидаты на замещение должности главы Славгорода

Заместителей главы города Людмилу Подгору и Оксану Шамай рассматривают в качестве кандидатов на замещение должности главы Славгорода, сообщает газета "Славгородские вести".

Нынешний и.о. первого заместителя главы администрации города Дмитрий Петраков не вошел в число претендентов.

Председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил, что во вторник народные избранники детально обсудят сложившуюся ситуацию.

"Все последние события, связанные с выявленными фактами коррупции главы города, стали для горожан и представителей депутатского корпуса полной неожиданностью, но нужно принимать дальнейшие решения, в каком направлении городу идти и развиваться дальше", – подчеркнул Гутяр.

Как ранее писал amic.ru, по предложению губернатора Виктора Томенко 16 июня Городской совет депутатов рассмотрит вопрос об отставке мэра Славгорода Сергея Горбунова. Это связано с тем, что его подозревают во взятке. Он дал признательные показания.