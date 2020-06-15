Депутаты рассмотрят вопрос отставки главы Славгорода по просьбе Томенко

Депутаты Городского собрания Славгорода 16 июня рассмотрят вопрос об отстранении от должности главы города Сергея Горбунова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее решение народные избранники приняли по рекомендации губернатора Виктора Томенко, который направил в их адрес письмо с соответствующим предложением.
Глава Алтайского края подчеркнул, что действия Горбунова, который признался во взяточничестве, являются основанием для удаления главы города в отставку.
Как ранее сообщил amic.ru, главу Славгорода Сергея Горбунова задержали 29 мая во время передачи ему двух миллионов рублей. Позднее Горбунов признался в получении еще нескольких взяток, а общая сумма незаконно полученных денег превысила шесть миллионов рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.
На данный момент мэр находится под домашним арестом, а Славгородом временно руководит исполняющий обязанности первого замглавы администрации Дмитрий Петраков.
Комментарии
Почему ни где не говорят , что ВРИО Мэра.
Не так давно из зоны вышел.
Он может и человек авторитетный, но это уже дно.
Потом этот отсидит и поменяются?
Из тюрьмы и в мэры - классика РФ
Под домашним арестом, наверное картины рисует.
Пусть этот "Сердюковвасильев" рассказывает кому долю в правительстве заносил ибо этот бездарь в свое время дезертировавший из армии и пристроившийся в милиции сам по себе НИКТО ...