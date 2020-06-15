В Барнауле водитель "Лады" сбил ребенка и скрылся. Видео

ГИБДД Барнаула разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП. Подробности amic.ru сообщили в отделении пропаганды ведомства.

Инцидент произошел в минувший четверг, 11 июня, около 15:00 в районе дома № 4а по улице Островского.

Во дворе зеленая "Лада Приора" сбила восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде. Автомобиль с места происшествия скрылся. Известно, что за рулем находился мужчина.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 8 (3852) 393-605, 393-554, 391-090 либо 393-555.