В Барнауле водитель "Лады" сбил ребенка и скрылся. Видео

ГИБДД Барнаула разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП. Подробности amic.ru сообщили в отделении пропаганды ведомства.
Инцидент произошел в минувший четверг, 11 июня, около 15:00 в районе дома № 4а по улице Островского.
Во дворе зеленая "Лада Приора" сбила восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде. Автомобиль с места происшествия скрылся. Известно, что за рулем находился мужчина.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 8 (3852) 393-605, 393-554, 391-090 либо 393-555.
Комментарии
Чета не видно что водитель скрылся. Обычно если человек скрывается - то сразу, без остановок, ибо шок и страх.
Здесь скорее всего ребенок встал, отряхнулся и домой покатил, дома сказал "дядя на машине врезался", а родители почуяли что запахло прибылью.
Судя по видео ехал 10-15 км/ч, а ребенок ковыряясь в заднице не смотря по сторонам из-за дома выехал на полной скорости.
ребенок выскочил на дорогу похоже - водитель не успел среагировать