Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП

Российский актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня, плохо себя чувствует, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью Пятому каналу.
По словам правозащитника, находящийся под домашним арестом актер за медицинской помощью не обращается, однако его самочувствие "очень тяжелое". На вопрос, приезжают ли врачи, Пашаев ответил, что "абсолютно никто не приезжает".
"Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно, и физически. Это крайне тяжело", – заключил адвокат.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и, как выяснилось позднее, наркотического опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Сам актер не пострадал, а вот водитель отечественного авто от полученных травм скончался в больнице.
Комментарии
Трезвый ?
Хорошо, что мужчине, которого он угробил. уже не тяжело. А этому, смотрите-ка тяжело.
Ломка!
отходняки начались
Ага...родственникам погибшего хорошо...
Это всё потому, что он либерашка! А был бы едросом и ломки бы не было! И душевных терзаний тоже. Я правильно говорю?
За всё нужно платить. За хронический алкоголизм, за наркоманию и т.д. расплачиваются физическим здоровьем. Психическое же здоровье при таком образе жизни становится очень уязвимым. Поэтому и не удивительно, что ему сейчас тяжело. Ушел бы в запой, привычным образом, или обдолбался - сразу полегчало бы. Так что такова селяви, как говорят у них.
Не верю! ©
мерзкая профессия адвокат
А мне Ефремовп жалко. На его месте может оказаться любой пьющий. Все пьющие рано или поздно напиваються до чёртиков и ничего не помнят.
Разве по домашним арестом бухать нельзя?
13:51
- гость -
мерзкая профессия адвокат
У вас просто ума нет. Вам не мерзко существовать без ума? Или от ума - горе?
16.06.2020 14:01
- гость -
А мне Ефремовп жалко. На его месте может оказаться любой пьющий. Все пьющие рано или поздно напиваються до чёртиков и ничего не помнят.
Немаловажный вопрос в том, кто и как пришел к своему алкоголизму. Ефремова жалеть бессмысленно. Он к такому финалу шел всю свою жизнь, начиная с юноши-мажора-сыназнаменитого папы. Плюс "творческая среда". В общем, своё веселье он уже отгулял с запасом. Думаю, что пришла пора платить по счетам.
14:12
Guest
Ефремова жалеть бессмысленно.
Согласен. Какой смысл его жалеть или не жалеть? Накосячил - отвечай!
16.06.2020 14:12
- гость -
адвокат=проститутка
за деньги под любой тварью лежать будет
А мне Ефремовп жалко. На его месте может оказаться любой пьющий.
Почему только пьющий? Мало разве трезвых вылетает на встречку? Пьяных дтп процентов 10, наверное, по сравнению с трезвыми. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, как говорят...
14:22
- гость -
за деньги под любой тварью лежать будет
Я надеюсь, что вам мало годиков или вы просто далеки от темы, о которой озвучиваете своё ценное мнение. Может будем приговаривать сразу по обвинительному заключению следачки?
Погуглите состязательность сторон в уголовном процессе или ст.15 УПК РФ
P/S этой тварью можете оказаться и Вы.
16.06.2020 14:02
гость
Никто не приезжает,не привозит.
Вот Успенская бы и съездила.Или только письма в защиту писать?
Мне все равно как фамилия человека, устроившего это ДТП и Ефремова я просто где-то видел. Я о другом. Сколько подобных ДТП происходит с должностными лицами, депутатами, чиновниками, но такой травли и шума еще не было (даже с несчастным ребенком, якобы употребившим алкоголь). По моему перебор.
Белочка может приключиться, или симуляцию можно провернуть. Глядишь, в заведение на лечение определят. Потом все про него забудут. Будет здоровенький и на свободе.
Он же артист...хорошо играет новую роль мученика..
Может издохнет?
16.06.2020 14:01
- гость - но не все пьяные потом за руль садятся, не жалко этого алкаша,вохомнил себя гением и что все ему можно,а сейчас раскаяние разыгрывает,не верю
ну так если не бухает, конечно тяжело, кошмары по ночам мучают, у алкашей всегда так
врачи-то что, только кровь могут "почистить" от ядов, наркота в крови еще огого сколько будет
ефремова можно понять, человек искусства, непреднамеренное убийство, да
а вот руденко? гонщик по ленинскому ?
которому реальный срок в ВС заменили поселением за убийство ребятишек и женщины?
при этом двое мужчин оставил инвалидами
справедливый суд? нюню
где конверты принимают, знаете?