Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП

Российский актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня, плохо себя чувствует, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью Пятому каналу.

По словам правозащитника, находящийся под домашним арестом актер за медицинской помощью не обращается, однако его самочувствие "очень тяжелое". На вопрос, приезжают ли врачи, Пашаев ответил, что "абсолютно никто не приезжает".

"Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно, и физически. Это крайне тяжело", – заключил адвокат.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и, как выяснилось позднее, наркотического опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Сам актер не пострадал, а вот водитель отечественного авто от полученных травм скончался в больнице.