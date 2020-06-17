В Барнауле продают квартиру в четырехуровневом особняке в гуще леса

В Барнауле выставили на продажу семикомнатную квартиру в четырехуровневом особняке за 15 миллионов рублей, сообщает "АПН".

Необычное жилье находится в гуще леса за онкологическим центром "Надежда". Общая площадь продаваемой недвижимости – 270 квадратных метров.

Как сообщает автор объявления, помещение находится в трехквартирном коттедже из кирпича с участком 8 соток. На территории размещена беседка с мангалом, прогулочные зоны и декоративная избушка на курьих ножках. Кроме того, на территории есть гараж и двухэтажный гостевой дом с баней.

Квартира – четырехуровневая, включай цокольный и мансардный этажи. В них расположено семь комнат, сауна, три санузла и две лоджии, а также комнаты отдыха с бильярдом и камином, а мансарда полностью обшита кедром.