Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой объявил, что снимет ограничения доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства.
"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", — сказано в сообщении ведомства.
Мессенджер заблокировали в России в начале апреля 2018 года за отказ предоставить ключи дешифрования сообщений. Как сообщает "Интерфакс", в Telegram согласились раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме, если на это есть соответствующее решение суда. Однако ключей дешифровки и переписки администрация сервиса предоставлять не будет.
Напомним, в начале июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти разблокировать мессенджер на территории России, а 15 июня депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект.
Комментарии
Бабло, потраченное на этот цирк, в бюджет уже не вернется