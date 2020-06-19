Где в Барнауле сдать анализ на COVID-19 со скидкой

В Алтайском крае и других регионах страны постепенно снимают режим самоизоляции. Но чтобы избежать второй волны эпидемии, необходимо соблюдать осторожность. В первую очередь – следить за состоянием своего здоровья. Специально ко Дню медицинского работника стоимость анализа на коронавирус снижена. В клинике "Пигмалион" тестирование на антитела к COVID-19 для физических лиц в период с 17 июня по 17 июля 2020 года стоит 1000 рублей вместо 1200.

На открытом воздухе вирус распыляется в неограниченном объеме. За короткий контакт с инфицированным человеком, например, прохожим, не соблюдающим дистанцию, вы вряд ли наберете инфекционную дозу. Но общаясь на работе или сидя рядом в автобусе шансы повышаются.

Чтобы минимизировать контакты с другими, в "Пигмалионе" пациентов принимают строго в назначенное время. Биоматериал – венозная кровь. Перед сдачей анализа нельзя употреблять пищу в течение трех часов.⠀

Для записи или уточнения вопросов звоните по контактному телефону 553-777.

Медицинский центр "Пигмалион"

Адреса клиник:

Малахова, 90

Попова, 114

Песчаная, 89

Адрес пункта забора крови: Павловский тракт, 221

Тел. 553-777

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