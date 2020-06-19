Где в Барнауле сдать анализ на COVID-19 со скидкой

В Алтайском крае и других регионах страны постепенно снимают режим самоизоляции. Но чтобы избежать второй волны эпидемии, необходимо соблюдать осторожность. В первую очередь – следить за состоянием своего здоровья. Специально ко Дню медицинского работника стоимость анализа на коронавирус снижена. В клинике "Пигмалион" тестирование на антитела к COVID-19 для физических лиц в период с 17 июня по 17 июля 2020 года стоит 1000 рублей вместо 1200.
На открытом воздухе вирус распыляется в неограниченном объеме. За короткий контакт с инфицированным человеком, например, прохожим, не соблюдающим дистанцию, вы вряд ли наберете инфекционную дозу. Но общаясь на работе или сидя рядом в автобусе шансы повышаются.
Чтобы минимизировать контакты с другими, в "Пигмалионе" пациентов принимают строго в назначенное время. Биоматериал – венозная кровь. Перед сдачей анализа нельзя употреблять пищу в течение трех часов.⠀
Для записи или уточнения вопросов звоните по контактному телефону 553-777.
Медицинский центр "Пигмалион"
Адреса клиник:
Малахова, 90
Попова, 114
Песчаная, 89
Адрес пункта забора крови: Павловский тракт, 221
Тел. 553-777
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ИнстаграмИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Комментарии
сам анализ меньше 600 строит...
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Озабоченные, это для вас!
лошары, я за 3940 сдал
В нормальном государстве его бесплатно бы сделали. Мы за это налоги платим. А у нас как всегда, бесплатно только в морг.
по дисконту, промокоду, как сувенир, приз, презент.. и бакшиш)))
А можно сертификатом подарить подруге на ДР? И тогда у меня будет жаркая ночь....
И тогда у меня будет жаркая ночь....
ага, но только после сдачи трех контрольных тестов))))
19.06.2020 15:12
- гость -
В нормальном государстве его бесплатно бы сделали. Мы за это налоги платим. А у нас как всегда, бесплатно только в морг.
Ха-ха наивный, в морге только начинается отстёгивание бабок
19.06.2020 15:21
- гость - Он имел в виду что ему как клиенту в морге все включено, платят родственники.
в морге только первые пять минут бесплатные
Сбегайте еще врачам печенек и водички с цветами они герои (за доплату) , а люди за свои же налоги и ОМС еще и анализы оплачивать должны
Вроде говорили, что из вены берут на антитела. А на ковид из носа и рта. Что-то поменялось?
19.06.2020 15:12
- гость -
В нормальном государстве его бесплатно бы сделали. Мы за это налоги платим. А у нас как всегда, бесплатно только в морг.
Подозреваемым с симптомами делают бесплатно и у нас. А вот по собственной инициативе на платной основе. В Австрии, например, такой тест стоит 190 евро. Кстати, он обязателен для всех приезжих. Так что, если поедете, готовьтесь раскошелиться.
В Испании можно сдать тест дешевле - всего 89 евро.
В США, по данным FAIR Health шестидневное лечение COVID-19 в больнице для людей без страховки обойдется в $73,3 тыс., а для застрахованных — в $38 тыс. (почти 3 млн рублей). В зависимости от условия медицинской страховки, часть стоимости будет покрыта страховыми компаниями. Но не стоит обольщаться тем, что у всех поголовно имеется страховка, покрывающая все затраты. Стоимость добровольных тестов на коронавирус пока только определяется.
Не подскажете, "нормальное" государство - это где?)))
А как влияет питание в течении последних 3 часов до забора крови на результат?
неужто влияет???
Не подскажете, "нормальное" государство - это где?)))
щас понабегут с гвоздями в голове и аборигены всякие и расспишут -это где халява везде НИче НЕ делаеш и тыкаеш клаву и все есть!
Неужто есть желающие безсимптомники сдать такой анализ?
Если я заболею, то у меня его бесплатно возьмут, а если я безсимптомник, то мне и знать об этом не нужно, сегодня сдал, а завтра заразился. В чем прикол сдачи этого анализа?
А сделать прямую ссылку на страницу, где написано про анализ лень? С главной страницы искать приходится... Или на главную бы хоть баннер добавили бы