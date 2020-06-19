Водоканал устраняет повреждение на улице Чеглецова

Специалисты барнаульского водоканала ведут работы по устранению повреждения на водопроводе по адресу Чеглецова, 16. Об этом сообщает официальный сайт города Барнаула.

"В данный момент ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Чеглецова, 7-21, 10-22, ул. Чудненко, 3б, 4, 5, 7, 16, 18, 18а, 20, ул. 1-я Западная, 12, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 28-42, ул. Сухова, 9а/1, 9а/2", – говорится в сообщении.

Для жителей домов, которые остались без воды, организован ее подвоз. Машины располагаются по адресам Чеглецова, 7 и 22.

Завершить все работы планируется утром в субботу, 20 июня, уточнили в компании.