Барнаул присоединяется к всероссийской минуте молчания 22 июня

Власти Барнаула призвали горожан 22 июня присоединиться к всероссийской минуте молчания в память погибших в Великой Отечественной войне. Она состоится в 16:15 по местному времени, сообщает пресс-служба мэрии.

"В это время на минуту приостановят вещание в эфире, работу торговых касс, предприятий, офисов", – уточнили в администрации краевой столицы.

Кроме того, ко Дню памяти и скорби приурочена другая акция – "Свеча памяти". В ее рамках барнаульцам предлагают зажечь на окнах свечи, лампады и фонарики.

Ранее amic.ru писал, что Госдума приняла закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби всероссийской минуты молчания.

Согласно документу, 22 июня будут проводить минуту молчания одновременно во всех регионах России в 12:15 по московскому времени.

Дата и время выбраны не случайно: они обозначают момент выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии.