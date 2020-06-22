"Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война...." Грозный голос Левитана разносится над площадью Победы в канун Дня памяти и скорби. У Мемориала Славы играет военный оркестр, а на мраморе постамента, сгорая, плачут сотни свечей. Так Алтайский край присоединился к Всероссийской патриотической акции "Свеча памяти". Мероприятие, инициатором которой выступило руководство Главного управления МВД России по региону, в нашем городе проходит уже второй год.

К Мемориалу Славы возложил цветы губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Память о народном подвиге делает нас сильнее и ответственнее за мирное будущее. Эта память является той объединяющей силой, которая помогает нашему многонациональному народу преодолевать любые трудности и уверенно идти вперед. Мы собрались сегодня на Мемориале Славы, чтобы почтить память погибших земляков и отдать дань глубокого уважения ветеранам. Сегодня Алтайский край вместе со всей страной зажигает "свечи памяти". Низкий поклон всем героям-победителям! Вечная слава павшим!" – такими словами открыл мероприятие Виктор Томенко.

Также память погибших почтили главный федеральный инспектор Юрий Земский, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, руководители всех правоохранительных структур, действующих на территории Алтайского края: УФСБ, Погрануправления, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии и других. Пришедшие отдали дань памяти падшим войнам. С фронта не вернулись более полумиллиона наших земляков. После минуты молчания в память о погибших возложили цветы к скульптурной композиции "Прощание" и поставили свечи.

К акции "Свеча памяти" может присоединиться каждый. Достаточно в понедельник, 22 июня, зажечь свечу и поставить ее на окно. Так мы храним память о подвиге и славе наших солдат.