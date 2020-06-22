Адвокат назвал причину, по которой Михаил Ефремов сел пьяным за руль

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер сел за руль пьяным, чтобы выручить друга, сообщает "Собеседник".

По словам правозащитника, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому артист выпил. В этот же день ему с Украины позвонил друг и сообщил, что его мать и супруга попали в московскую больницу в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной сейчас закрыты, он попросил актера съездить в медучреждение.

Пашаев также отметил, что Ефремов не будет выкручиваться из ситуации, чтобы избежать наказания.

"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", – заявил Пашаев.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам актер не пострадал, до 9 августа он будет находиться под домашним арестом. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.