Вылетел на "встречку". Стали известны подробности смертельного ДТП на Чуйском тракте

Парень и девушка погибли в ДТП на Чуйском тракте в Троицком районе. Как уже сообщал amic.ru, авария произошла накануне, 21 июня.
По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком УАЗ под управлением 41-летнего мужчины.
В результате лобового ДТП водитель иномарки и его 25-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, от полученных травм скончались на месте. Водителя грузовика госпитализировали с различными повреждениями.
Ранее стало известно, что в Барнауле произошла авария с участием такси. Одного человека госпитализировали.
Комментарии
Вот тебе и результаты краш-тестов. В реальной ситуации рама решает.
чёт на фотке то мерс несильно покоцан, походу не пристёгнуты были оба
Часто приходится ездить по данной трассе (минимум четыре раза в месяц), вылетают встречники на обгон часто, и в основном - с номерами 54-го региона.
Им до (из) Горного далеко а доехать надо быстро.
деньги есть- летите на робинсоне
а если нет, то тошните как все
Один как-то на робинсоне долетался